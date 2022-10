Dana Budeanu, noi critici la adresa partidelor din România. „PSD doarme în ghete”

Dana Budeanu a criticat PSD și a precizat că nu a făcut nimic pentru țara noastră. Designerul a precizat că partidele din România sunt corupte, că ignoră nefericirea oamenilor și că au fost bune doar la furat în timpul pandemiei de COVID-19.

„PSD este dovada clară că nimic nu se învață din istorie. Fiecare generație se crede mai inteligentă decât cea precedentă, ignorând experiențele derivate din evenimentele trecute. Ajunși la putere pentru că România capota definitiv sub imbecilitățile lui Cîțu și a neterminaților pe trotinete, au uitat cu desăvârșire de vremurile de trista amintire. Deși și-au asumat să salveze ce mai era din marele partid liberal al Președintelui, nimeni nu va ține cont de asta când va începe “marea dosariadă”. Nimeni nu își va mai aminti că guvernul de trotinetari a dărâmat stabilitatea bugetară a României împrumutând suplimentar 25 de miliarde de Euro în 18 luni. Aveau și ei nevoie de ceva bănuți pentru furt calificat pe achiziții pandemice și scheme imbecile de ajutor economic”, scrie Dana Budeanu.

Designerul a mai declarat că PSD doarme în ghete și că a venit de fiecare dată cu strategii învechite. Dana Budeanu a analizat mai mulți politicieni cunoscuți din țară, iar concluzia a fost că minciuna și corupția este în floare în România.

Dana Budeanu a răbufnit

„PSD doarme în ghete și nu are habar de nivelul strategiei de război pregătită în catacombele hashtag rezist. Nu are nicio idee de pregătirea minuțioasă de control a Facebook prin vectorii de integritate, pe tiparul imaculatului Mircea Toma. Echipe întregi pregătite să dea drumul la boți pentru ca rețelele digitale să fie încă o dată inundate de “marile hoții” ale ciumei roșii. Se lucrează la foc intens alimentați de cafele goji pe birouri, în timp ce liderii social democrați sunt atenți la vestimentație într-un proces de autosuficiență imbecilă. Succesul este garantat 100%, trotinetele vor mărșălui în timp ce liderii social-democrați vor răspunde papagal la toate acuzațiile aduse.

Se va merge pe aceeași ciorbă reîncălzită la nesfârșit, atât de penibilă și ridicolă. Nenorocirea este că în statele mici sclavagizate aceste lucruri funcționează, poporul neavând niciun fel de reper sau memorie a trecutului. Nu este nevoie de nimic nou sau creativ. Este strict vorba despre decapitarea unor lideri pentru a duce PSD sub 30%. Jocul justiției este închis în România din acest punct de vedere. Chesnoiu are dosar de corupție, dar marele rocker Cîțu care a semnat pe toate părțile contractele suplimentare de vaccin nu este deranjat de nici un telefon. Clotilde pleacă cu sacii de vot într-o desfășurare clară a hoției electorale cum nu a existat după revoluție. Evident că nu mă refer la numărul voturilor, ci la dovezile prezentate în acest sens. Același rezultat, zero. Achizițiile de măști și teste care stau parcate prin săli de sport bucureștene au fost perfect legale și optime ca preț. În România corupția este despre PSD, hashtagii trădători sau liberalii lui Brătianu fiind imuni la acest flagel”, mai scrie Dana Budeanu.

România va intra în război

Dana Budeanu a mai precizat că România nu va intra în război cu alte țări, ci cu problemele care au fost neglijate de autorități. Aceasta i-a comparat pe politicieni cu artiștii rock și a declarat că își bat joc de munca altora.

„România va intra din nou în zodia războiului. Nici nu este nevoie să ne atace cineva, ar fi inutil complet. Ne luptăm atât de aprig între noi, încât este și păcat ca cineva să ne deranjeze. Nu facem decât să ne batem joc de munca bunicilor noștrii care au construit această țară. Nu facem decât să aruncăm la gunoi toate lucrurile frumoase ale României, pentru a pune în loc repere culturale abjecte importate din Occident. Nu facem decât să urlăm ca niște copii descreierați, să ne împingem între noi, pentru a sta în genunchi în fața unor nulități de la Bruxelles. Despre asta este generația “oamenilor noi” în politică, cu adidași cool și tricouri rock”, conchide Dana Budeanu pentru Verdict App.