În opinia celebrei stiliste, Oscarul nu mai are acea strălucirea de altă dată. S-a pierdut în ultimii ani. „Acea magie a fost furată aşa cum s-a întâmplat şi cu Golden Globe.

Toate au ajuns nişte platforme în care toţi actoraşii vin suferinzi pe scene şi ne explică despre încălzirea globală, despre Me Too….cu caii verzi pe pereţi. Nu mai avem voie nici să ne mai bucurăm, nici să ne mai îmbrăcăm, nici să mai respirăm…totul este o ipocrizie penibilă haştagistă despre lumea asta unde nu mai avem voie să bem suc cu paiul de plastic…

Ce treabă are asta cu oscarurile, se întreabă stilista, ce treabă are cu jocul din filme, cu caterinca, cu viaţa, cu magia, cu glamul, cu misterul care trebuie să înconjoare…Fiecare are un discurs penibil despre cum trebuie să salvăm noi planeta, despre cum nu mai mâncăm noi cărniţă, despre cum să ne radem pe cap ca să nu mai avem păr natural şi să ne punem de hârtie. Păi, bă, nu vă e ruşine? Că valul se duce şi la noi în această sărăcie lucie care se adânceşte din ce în ce mai rău”, comentează Dana Budeanu în Verdictul de luni.

Aşa creşte şi pătura de parveniţi, mai spune Budeanu. „Cum e posibil ca actorii care atunci când filmează consumă benzină şi resurse de milioane de euro – deoarece atâta costă o producţie – şi apoi vin cu discursuri penibile…lasă mă, păpânzeala, ai venit cu rochie de 20 de mii, îţi place, nu? Şi vii să vorbeşti despre Me Too după 20 de ani? Toate alea violate vorbesc după ce au încasat premii, bani, serios? N-ai ce să vii după 20 de ani să reclami după ce ai jucat în filmele lu’ ăla care te-a violat, dar să încasezi cașcaval ți-a convenit, nu?”

Video cu mesajul integral al Dane Budeanu



