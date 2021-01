Dana Budeanu nu mai respectă restricțiile?

„Eu nu am cum să respect regulile unor autorităţi care un an de zile, 2020…Eu sunt de părere că au început ok. Veneau cu pupitrele alea, vorbeau, era domnul Arafat care am înţeles că s-a supărat pe mine.

Haideţi, domnule Arafat, să mai şi facem caterincă, lăsaţi supărările astea. Şi eu sunt supărată pe dumneavoastră, şi eu am toate motivele să fiu supărată, că v-aţi bătut joc de noi un an.

Trebuia să rămâneţi la Salvări, că acolo v-am tot lăudat. Apropo, eu am fost singura voce din această ţară, în timpul în care haştagii vă călcau în picioare pentru Colectiv. O aberaţie!

Eu urlam că, mă rog, aţi fost ok. Aşadar, veneau cu alea trei pupitre, bă şi ne ziceau o vorbă. Asta a fost în martie, atât, după aia s-a terminat cu vorbele. Că staţi liniştiţi, noi ne ocupăm, am fost, am verificat acolo, am comandat măşti, nu ştim ce am mai făcut, am luat cutare măsură.

Bă, populaţia simţea întradevăr că veneau trei reprezentanţi ai autorităţilor şi ne comunicau ceva, că pozitiv, că negativ, dar exista un echilibru. Acest echilibru, a durat două-trei săptămâni, după care a început o nenorocire care s-a abătut la propriu asupra oamenilor obişnuiţi.

Am repetat şi o să repet până la finalul acestei mascarade, că această boală cum s-o numi ea, este strict pentru săraci. Această situaţie generală este strict pentru săraci. Aţi dat 7000 de măsuri pe care aţi venit după aceea şi le-aţi contrazis. Corect? Corect! Acum vă așteptați ca noi să fim acești docili, care vezi domne, să nu nu ne opunem la nimic, şi că domne, ce-i cu antivacciniştii, cu etc.

Astea sunt nişte tâmpenii!”, spune Dana Budeanu.

Încredere 0 în autorități

„Eu, ca cetăţean, cum pot să am încredere în nişte autorităţi care au prescris n tratamente, după aia le-a anulat, că a venit OMS-ul, nu mai e bun ăla, Remdesivir. L-au cumpărat şi francezii şi toţi, pe miliarde.

Numai era bun ăla dinainte care costa şapte cenţi, a venit ăsta care costă 2.000 de euro pe om. Ok! Nici ăsta nu a mai fost bun, etc. Toate măsurile pe care le-aţi luat, le-aţi contrazis cu alte măsuri după aceea.

Dă amenzi, anulează amenzile, etc, şi acum urlaţi că noi nu avem încredere? Păi în ce să am încredere? Am și eu o întrebare către specialiști. 70% din globul pământesc a făcut Revelionul. Corect? Corect! Toți, în afară de noi!

Noi suntem în ăia 30%. Bă, atâta s-a putut la noi. Eu sunt ok și cu asta. De pe acest continent sunt plecați sute și sute de mii din fiecare țară, pe celelalte continente, în celelalte țări în care se poate trăi normal. La ăia nu există nicio boală”, a concluzionat Dana Budeanu, conform Antena3.