Generalul Dan Voinea este ferm convins că asasinarea lui Ioan Crișan a fost pusă la cale de crima organizată care, în zona Aradului, prosperă de ani de zile, fără ca poliţia să facă ceva.

„Zona Arad este cunoscută de foarte mult timp ca o zonă cu o curbă criminogenă încă de pe timpul lui Ceaușescu. După Revoluție au fost luate în anchetă multe dosare cu acest fenomen de contrabandă și multe dosare au fost închise, pentru că nu s-a vrut să se continue verificările în legătură cu buna-credință, să zic așa, a celor care lucrau și la vamă dar și la cei care păzeau frontiera”, a declarat generalul Dan Voinea.

Dan Voinea: Criminalii nu sunt departe de victimă

„Este vorba de crimă organizată, fără îndoială. Nu știm încă implicațiile afacerilor victimei, dar oricum criminalii nu sunt departe de victimă, sunt din anturajul ei cu siguranță. Probabil după ce vor veni și rezultatele expertizei chimice se va afla și unde a fost fabricată bomba”, a mai declarat fostul procuror-șef militar.

În schimb, jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan a lansat o altă ipoteză cu privire la asasinatul de la Arad, susținând că nu Ioan Crișan a fost victima principală a atentatului.

Sorin Ovidiu Bălan. „Trebuia să se transmită un mesaj. Nu cel care a sărit în aer cu mașina este victima principală urmărită”

„Această acțiune a costat niște sute de mii de euro. De exemplu filajul, care a fost făcut cel puțin o săptămână, înseamnă minimum 100 de euro pe oră plus cheltuieli, la un profesionist. În al doilea rând, doi trebuie să fi fost cei care s-au ocupat de montarea și detonarea bombei, iar ăia sub 50.000 de mii de euro nu stau de vorbă. Bucata. Deși, la explozibilul care s-a folosit – se pare că un C4, un explozibil militar, ca o plastelină, cum am mai văzut prin filme… Deci ăștia probabil că au luat 100.000 de euro.

De ce ne ajută această socoteală? Gândiți-vă că toată ferma aceea de pești nu a costat cât a costat această acțiune. În al doilea rând să ne întrebăm de ce să îl omori aruncând mașina în aer, dacă el îți este ținta, când erau mii de alte locuri unde nu ar fi trezit suspiciuni. Pe malul lacului dacă îl băteau cu două bâte ar fi dat vina pe niște braconieri”, a explicat Sorin Ovidiu Bălan, prezent în emisiunea Sinteza Zilei.