Sport Dan Șucu, obiectivele trasate pentru Bogdan Lobonț la Rapid. Urmează schimbări majore







Cristiano Bergodi a fost înlăturat de conducerea giuleșteană după parcursul negativ din play-off. Dan Șucu nu a putut trece și peste cea de-a patra îngrângere a vișiniilor. Patronul giuleștean i-a găsit repede înlocuitor tehnicianului italian.

Dan Șucu, promisiune fermă pentru Bogdan Lobonț

Cristiano Bergodi a fost înlocuit cu Bogdan Lobonț, asta după ce Dan Șucu i-a plătit italianului clauza de reziliere de 200.000 de euro. Acționarul majoritar de la Rapid i-a promis public fostului golkeper de la națională că va „continua ca principal pe banca Rapidului, dacă îi va califica echipa în cupele europene”.

Antrenorul italian a încasat în cele 10 luni cât a stat pe banca Rapidului aproximativ jumătate de milion de euro. Meciul pierdut în fața celor de la Sepsi i-a fost fatal italianului. Acum, echipa va fi antrenată de Bogdan Lobonț, Adrian Iencsi și Ciprian Niță.

Bogdan Lobonț a fost până azi antrenor de portari, dar se pare că Dan Șucu are mare încredere în fostu golkeper al naționalei de vreme ce i-a lăsat echipă pe mână. „Promisiunea noastră fermă pentru Lobonț și staff-ul lui este că ei vor continua dacă îndeplinesc obiectivul, prezența în Europa.

Lobonț are Coverciano, a mai antrenat, are cunoștințe vaste de fotbal și cunoaște foarte bine clubul, este unul dintre cei mai apreciați români din fotbal în Italia, are relații extraordinare”, a declarat Dan Șucu.

Vor urma schimbări semnificative la Rapid

Nu în ultimul rând, acționarul amjoritar de la Rapid dat de înțeles că vor urma și schimbări administrative. Finanțatorul giuleștenilor a subliniat că est nevoie de mai multă determinare și fermitate la club.

„Singura mea preocupare acum este să întăresc structura sportivă a clubului. Director sportiv, scouting, parte medicală, chiar și mai sus, președinte, chiar noi, acționarii. OK, Bergodi ca Bergodi, dar antrenorul și staff-ul sunt doar prestatori de servicii. Nu e doar Bergodi de vină!

Dacă a pierdut vestiarul, noi trebuia să fim acolo. Clubul este clientul, el este responsabil, el trebuie să intervină când lucrurile nu merg bine. Trebuie mai multă fermitate, mai multă structură. Prea mulți băieți buni la ei acasă”, a fost mesajul lui Șucu.

Dan Șucu: Nu e doar Bergodi de vină

Numirea lui Bogdan Lobonț pe banca giuleștenilor i-a stricat planurile lui Șumudică, tehnicianul pus pe liber de turcii de la Gaziantep spera ca va fi contactat de giuleșteni pentru un nou contract. „Nu pot să comentez discursul domnului Șucu.

În primul rând pentru Rapid îmi doresc să-și îndeplinească obiectivul, nu doar pentru Lobonț, care mi-a fost coleg!. Așa îi doream și domnului Bergodi. Când avea rezultate m-am bucurat, am cântat la momentul respectiv în favoarea echipei mele preferate”, a declarat Marius Șumudică.