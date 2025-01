Actualitate Dan Şucu are planuri mari pentru clubul Genoa: De azi va fi mai bine ca ieri







Dan Şucu a acordat primul interviu după ce a devenit oficial președintele clubului Genoa. Omul de afaceri a promis că va canaliza întreaga sa energie, alături de cea a colegilor săi mai tineri, pentru a înfrunta provocările și a conduce echipa spre succesul pe care și-l doresc cu toții.

Dan Şucu, conștient că va fi greu

Dan Şucu, noul preşedinte al clubului Genoa, s-a prezentat iniţial, menţionând că are patru copii, că deţine una dintre cele mai mari companii de mobilă din ţară şi că este activ în domeniul jurnalismului, fiind proprietarul celui mai influent ziar economic din România.

„Am intrat în contact cu Genoa în urmă cu 6-7 luni, cu ideea de a face un parteneriat cu Rapid. Cu timpul am văzut că clubul are probleme financiare importante şi o situaţia dificilă şi că poate dispărea. Apoi am făcut o ofertă de a investi şi mă bucur că a fost acceptată. Am găsit aici oameni tineri, îmi place să lucrez cu oameni tineri, au energie şi dorinţa de a demonstra”, a explicat dan Șucu.

Dan Șucu a mai spun în interviu că „cea mai bună calitate este cea de a oferi încredere, că azi va fi mai bine ca ieri şi mâine mai bine ca azi. Sunt convins că Genoa trebuie să aibă şi un viitor. Este nevoie de stabilitate şi de echilibru. Aceasta este obsesia mea, să ofer echilibru. Încă suntem sub impresia rezultatului de duminică”. Șucu face referire la meciul între Genoa și Parma, scor 1-0. De asemenea, mai spune că echipa are „un antrenor care are încrederea jucătorilor. Sunt convins că suntem pe drumul cel bun”.

Dan Șucu. Genoa- Parma, scor 1-0. Sursa foto: Facebook

Șuc: Când am realizat investiţia nu m-am gândit la importanţa ei

Proaspătul președinte de la Genoa, a mai declarat că atunci când a făcut investiţia „nu m-am gândit la importanţa ei, dar în seara în care am făcut investiţia, doamna care m-a servit la restaurant era din România şi mi-a spus că în 20 de ani nu s-a simţit atât de mândră că este româncă. M-a impresionat mult. Apoi am primit sute de mesaje de felicitare”.

Dan Șucu a mai subliniat că „meciurile echipei sunt de cinci ori mai urmărite în România ca în urmă cu o lună. Sunt convins că vom găsi o modalitate ca cei 40.000 de români din Liguria să fie fani ai echipei, apoi cei 1,5 milioane de români din Italia, dar şi cele 20 de milioane de români să fie fani ai echipei”.