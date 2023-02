Dan Puric i-a adus un omagiu lui Gigi Becali. Cum s-au cunoscut cei doi și care este relația dintre ei

Celebrul actor Dan Puric a povestit momentul în care l-a cunoscut pe Gigi Becali și ce beneficii a adus această prietenie pentru mai mulți oameni din România, aflați la nevoie. Patronul FCSB este o persoană destul de complicată, însă are un „suflet de aur”. Actorul a povestit despre implicarea omului de afaceri în mai multe cazuri sociale. Unul dintre ele este o fetiță oarbă, care avea nevoie de celule stem. Chiar dacă averea îi era pusă sub sechestru, latifundiarul din Pipera s-a oferit să ajute cu o sumă considerabilă.

„Gigi este admirabil! Așa cum este el. M-am certat cu el pentru că este expansiv și incontrolabil. Are un suflet de aur omul ăsta. Ultima dată am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. „Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem”. Și mi-a dat 11.000 de euro, deși avea averea sechestrată și îl urmăresc haimanelele astea. El a făcut mănăstiri. Numai eu știu câte pensionare a ajutat!”, spunea Dan Puric în urmă cu aproximativ doi ani, în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de la GSP.

Dan Puric, omagiu adus lui Gigi Becali. L-a vizitat și la pușcărie

Actorul îl admiră și îl apreciază extrem de mult pe Gigi Becali, iar interviul acordat de acesta a fost mai degrabă un omagiu adus omului de afaceri. Patronul FCSB nu a donat bani doar pentru ajutorarea oamenilor, ci și pentru publicarea unor cărți. După moartea lui Radu Iftimovici, cel mai mare istoric al medicinei, Dan Puric a cerut, din nou, ajutor financiar de la Becali.

„A murit o somitate a științei românești. Găinarii ăștia de la televizor n-au zis nimic pentru că sunt ignoranți. În America sau Franța, se făceau funeralii naționale. A murit Radu Iftimovici, cel mai mare istoric al medicinei. L-am sunat pe Gigi: „Am nevoie de 3.000 de euro pentru o carte”. „Eu nu citesc!”. „O citesc eu, Gigi!”. Mi-a dat banii și o să iasă cartea. A făcut gesturi extraordinare. Eu pe omul ăsta îl admir pentru că a ajutat oameni sărmani. Este mai liber, mai slobod la gură și face gafe. Dar pe om trebuie să-l iubești pentru gesturile lui!”, mai spunea Puric.

Actorul și-a amintit și de momentul în care patronul FCSB a fost arestat. Becali și-a transformat celula într-un univers al lui, plină de cărți și icoane. Dan Puric nu l-a judecat niciodată pe prietenul său pentru că a ajuns în spatele gratiilor. Acesta susține că îl respectă pentru ajutorul oferit oamenilor.

„„Am ținut un discurs la pușcăriași. După m-au controlat, zice unu’: „Să trăiți, maestre! Noi vă respectăm, dar aveți două minute să stați cu deținutul Becali”. Era un polițist mai tâmpit. „Gigi, repede că avem doar două minute”. „Cine ți-a zis, mă? Ăsta toată viața stă cu mine aici. E prietenul meu!”. Eu am înnebunit! Am crezut că zice de mine. El avea cărți, icoane. Era universul lui… Eu judec omul după fapte, după roadele lui. Câți oameni au averea lui Gigi și nu dau nimic? Câți? E țara plină de securiști cu bani! Niște nenorociți care nu dau nimic.”, a spus revoltat actorul, în cadrul emisiunii.