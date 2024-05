Politica Dan Podaru, despre paza și siguranța în școli. Clotilde Armand a distrus totul







Dan Podaru a declarat că paza trebuie dublată în toate școlile din Capitală. El a reamintit că la liceul Media a avut loc un jaf pentru că nu a existat pază. Fostul consilier PNL Sector 1 consideră că trebuie construite și campusuri în care copiii să stea după ore.

Dan Podaru, acuzații la adresa lui Clotilde Armand

„Predau. Sunt cadru didactic la nivel universtar. Situația referitoare la școală are două componente: paza și siguranța. Primarul Clotilde Armand este vinovat. În anul 2020, a anulat contractul de pază și a suspendat activitățile firmei de pază. Paza trebuie dublată atât ziua, cât și noaptea pentru că au fost spargeri la liceul Media, unde aparatura a fost furată. Trebuie construite și niște campusuri în Sectorul 1. În acest campus poate exista un after school”, a spus Dan Podaru la București FM.

Dan Podaru candidează la Primăria Sectorului 1

Luna trecută, Podaru a anunțat că a acceptat propunerea Partidului Ecologist Român (PER) de a candida la funcția de primar al Sectorului 1 sub sigla acestei formațiuni. El a declarat că managementul lui Clotilde Armand a fost dezastruos și că va încerca să facă multe schimbări în Sectorul 1.

„Fidel promisiunii mele de a fi un primar al oamenilor și nu al partidelor politice, doresc să vă aduc la cunoștință că, din rațiuni obiective (intarzieri aparute in procesul de inregistrare a Partidului Alianta Sectorului 1), am acceptat propunerea Partidului Ecologist Român (PER) de a candida la funcția de primar al Sectorului 1 sub sigla acestei formațiuni.

După o discuție constructivă cu președintele PER, Florin Secară, am ajuns la concluzia că este momentul să ne unim eforturile pentru a pune capăt degringoladei politice create de alianța forțelor de dreapta (USR, PMP și Forța Dreptei), care - în pofida managementului dezastruos al actualului primar Clotilde Armand – au decis să susțină o nouă candidatură a ei la Primăria sectorului 1. De asemenea, prin acțiunea noastră dorim să atragem atenția asupra strategiei de non-combat politic la adresa lui Clotilde Armand adoptată de partidele la putere PSD-PNL, prin promovarea unui candidat lipsit experiență în administrația publică, în persoana lui George Tuță”, a spus Podaru.

Ce schimbări vrea să facă în Sectorul 1

„Această decizie vine în urma angajamentului PER de a prelua și susține integral și cu sprijinul electoratului propriu programul electoral pe care vi l-am comunicat până în prezent sub egida Alianța Sectorului 1, în perspectiva alegerilor locale din 9 iunie. Prioritățile susținute vizează în principal: - amenajarea și reabilitarea tuturor spațiilor verzi din Sectorul 1; - redeschiderea și modernizarea piețelor din sector; - facilitarea sistemului de eliberare a autorizațiilor de funcționare pentru antreprenorii din sector; - soluționarea problemelor de acces și urbanism ale cartierului Greenfield; - reamenajarea și taluzarea malurilor lacului Băneasa; - soluționarea crizei gunoiului la nivelul întregului Sector 1; - crearea de noi locuri de parcare; - schimbarea celor peste 1000 de lifturi uzate din blocurile sectorului”, a mai spus acesta.