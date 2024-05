Sport Dan Petrescu vrea CFR Cluj în grupele Conference League







Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, consideră că abia acum începe munca cea mai grea pentru el, dar marea necunoscută din acest moment este legată de jucătorii care vor rămâne în lot, după perioada transferurilor, conform ProSport.

Dan Petrescu spune că orice jucător e de vânzare

În ultima etapă a play-off-ului Superligii, CFR Cluj a umilit Farul printr-o victorie pe care și-a adjudecat-o cu scorul de 5-1. Victoria CFR-ul este de fapt o revanșă demult așteptată, având în vedere că în turul play-off-ului, Farul era echipa care câștiga cu 5-1.

După victoria cu Farul Constanța, Dan Petrescu a anunțat că vor urma transferuri bombă şi plecări importante, precizând că la acest moment toți jucătorii CFR Cluj sunt de vânzare.

În aceste condiții va fi o adevărată provocare pentru antrenorul CFR-ului să alcătuiască o echipă care să atingă obiectivul anunțat: acela de a accede în grupele Conference League.

„Sper să nu dăm peste o echipă ca Adnana, să avem ghinion la tragerea la sorți. Vrem să ajungem în grupe, ăsta e obiectivul.

Pentru mine abia acum începe munca cea mai grea. Trebuie să avem un lot competititiv și o bancă puternică. Titularii sunt foarte buni, dar pe bancă sunt probleme. Felicit toți jucătorii pentru atitudine și pentru cum s-au antrenat.

Am avut noroc că nu au fost accidentați. Asta înseamnă că au fost bine antrenați de cei de dinainte.

Orice jucător e de vânzare, dar sper să nu se mai întâmple ca anul trecut, când jucători de valoare au plecat în timpul campionatului. Nu se poate câștiga titlul așa. Va fi o luptă incredibilă și foarte grea anul viitor, pe două fronturi, dar trebuie să avem și noroc.

Nu am avut traume în cupele europoene, ci rezultate fantastice. Nu ne-au eliminat echipe cu buget mai mic ca al nostru. Dacă pierdem cu una cu buget mai mică e problemă, nu traumă”, a mai spus Petrescu.

„Putea fi mai bine”

Antrenorul CFR-ului a mai spus că în ceea ce privește meciul cu Farul Constanța, echipa sa a avut o primă repriză excelentă, în care a marcat patru goluri, dar și în repriza a 2-a ar fi putut să înscrie mai mult, având în vedere numărul mare de ocazii avut de formația ardeleană.

„Echipa a făcut un joc excelent. Este meritul jucătorilor și al celorlalți antrenori. Dacă nu-i găseam antrenați, nu puteam câștiga. Jucătorii au valoare, vedem ce facem în continuare, cu cine continuăm. Eu nu am niciun merit, ci numai jucătorii și ceilalți antrenori”, a mai transmis el.

La rândul lui, atacantul Daniel Bîrligea a recunoscut că este fericit pentru locul 2 ocupat de CFR Cluj în clasamentul final.

„Ne-am luat revanșa, dar ne interesa doar să câștigăm, să terminăm pe locul 2. Revanșa este un bonus. Și prima repriză cu Rapid a fost excelentă. S-a scăzut ritmul în repriza a doua. Am vrut să mai dăm goluri și să nu luăm. Din păcate am primit, dar important e că am câștigat.

Am avut multe probleme în acest sezon, de asta suntem fericiți că am terminat pe locul 2. A fost bine în seara asta, am fost o echipă unită.

Sunt fericit pe jumătate, puteau fi mai multe pase decisive și goluri. Am ajuns la o cifră bună, dar sunt supărat, pentru că putea fi mai bine. Muncesc pentru sezonul viitor”, a declarat atacantul CFR.

Jucătorul CFR-ului și-ar dori să fie selecționat de Edi Iordănescu pentru campionatul european de fotbal din Germania EURO 2024, deoarece se consideră în formă. „Mă simt bine! Dacă vine convocarea, voi fi fericit și voi da totul”, a încheiat el.