Sport Concluzia lui Daniel Bîrligea, după umilința Rapidului în Giulești: Mingea este rotundă







Daniel Bîrligea (23 de ani), autorul unui hat-trick în Rapid - CFR Cluj 1-4, a comentat prestația lui și victoria răsunătoare contra giuleștenilor. Daniel Bîrligea crede că echipa sa şi-a revenit după înfrângerea de la Hunedoara, din Cupa României.

Daniel Bîrligea: Fotbalul nu se bazează pe ceea ce scriem pe hârtie

Daniel Bîrligea este primul jucător advers cu hat-trick pe noul stadion din Giulești. El a punctat de 3 ori în primele 36 de minute ale meciului dintre Rapid și CFR Cluj, apoi a ieșit de pe teren în minutul 73, scos pe brațe după ce a resimțit dureri musculare.

„A fost foarte importanta victoria pentru că trebuie să ne revenim după rezultatul de săptămâna trecută. Fotbalul nu se bazează pe ceea ce scriem pe hârtie, dacă o echipă valorează puţin sau mult. Mingea este rotundă! De fiecare dată trebuie să dai totul pe teren. Acum este doar o victorie, nu contează dacă o să câştigi cu 4-0, sau 4-1, e posibil că ne-a dat nouă Corvinul un şoc şi am revenit, am făcut ce aveam de făcut”, a declarat Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea. Sursa foto: Facebook

Ne pregătim meciul cu FCSB. Nu ne interesează ce fac ceilalți

Daniel Bîrligea a fost scos pe brațe de pe teren, dar a asigurat că este în regulă: „M-am speriat puțin, dar e totul OK”

„Nu voiam să ies pe targă, dar arbitrul a chemat targa. M-am speriat puțin, dar e totul OK. Am controlat și e OK. Ne gândim la ce facem noi, deja să pregătim meciul cu FCSB. Nu ne interesează ce fac ceilalți. M-au lăsat să iau mingea, sper să o duc acasă, acolo îi este locul. Sunt foarte fericit”, Daniel Bîrligea, atacant CFR Cluj

Echipa clujeană CFR a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-1, de gruparea bucureşteană Rapid, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii.

Daniel Bîrligea. Sursa foto: Facebook

Daniel Bîrligea a reuşit o dublă în primele opt minute ale meciului

Meciul de pe Giuleşti a început cu o lovitură de teatru. Bîrligea a reuşit o dublă în primele opt minute ale întâlnirii şi CFR conducea deja cu 2-0. Atacantul clujenilor a deschis scorul în minutul 4, cu capul, dintr-un corner al lui Deac, iar în minutul 8 a înscris superb, după o ieșire greșită a lui Aioani. Bîrligea a reuşit hat-trick-ul în minutul 37, iar Cristian Manea a stabilit scorul pauzei la 4-0 pentru oaspeţi după o pasă a lui Otele, în minutul 45+1.

În partea secundă clujenii nu au mai forţat, iar gazdele au avut o bară în minutul 67, prin Albu. Albion Rrahmani a redus din diferența în minutul 81, ajungând la 15 goluri stagionale, și CFR sa impus cu 4-1, în primul meci după plecarea lui Adrian Mutu.