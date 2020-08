CFR Cluj evoluează, în această seară, în turul al 2-lea preliminar al Ligii Campionilor, contra croaților de la Dinamo Zagreb. Partida se joacă într-o singură mană, în Gruia, iar Dan Petrescu, antrenorul campioanei din Liga I, a declarat la conferința de presă premergătoare meciului că n-a avut timp să pregătească acest joc.

„N-am avut timp de nimic. De obicei, ce făceam în 6 zile, am făcut într-una. Am văzut patru meciuri ale croaților. Echipa nu e pregătită, nici nu are cum, fără cantonament, fără pregătire, toți jucătorii suferă. Acest duel vine mult prea repede. Dinamo Zagreb are cel puțin 90 la sută șanse.

Fotbalul croat e în fața României cu 22 de ani. Hai să fim serioși! La orice nivel, națională, echipe de cluburi. Uitați-vă pe ce bani vând ei! Ei vând pe 70 de milioane, iar noi pe cine? Pe nimeni! Zicem că-i dăm cu 10, cu 15 milioane de euro, serios?! Jucătorii români nu evoluează nicăieri, iar ai lor sunt la Barcelona și la Real Madrid”, a afirmat Petrescu.

El le-a reproșat ziariștilor că îi subevaluează pe jucătorii croați.

„Voi tot timpul spuneți că exagerez, dar cât valorează croații, cât valorează ai noștri? Croația putea să fie campioană mondial. Pe câți bani a vândut Dinamo Zagreb în ultimii ani? Peste o sută de milioane de euro ei. Noi? Hai să vedem realitatea.

Eu sunt un prost, moderatorii TV sunt buni. Alții sunt buni, eu sunt prost. Că eu zic realitatea, că eu exagerez. Eu spun statistica. Dacă facem rezultate cu aceste superechipe nu e miracol. E supermiracol! Vrem grupele Champions League? Păi, cine ajunge acolo, dacă ajunge, ar trebuie să li se facă statui la toți jucătorii! Până nu vine un patron să bage o sută de milioane de euro, nu avem ce vorbi. Dacă nu batem pe Dinamo Zagreb, chiar ar fi ceva normal”, a răbufnit antrenorul.