„Fără sacrificiu, fără muncă, fără organizare, fără faze fixe şi fără puţin noroc nu ai cum să baţi o echipă mai bună ca a ta. Pentru că Rennes este o echipă mai bună decât CFR Cluj, în ultimele trei luni a bătut-o de două ori pe PSG. Raphinha este un jucător incredibil, Niang la fel… de fapt au foarte mulţi jucători care sunt titulari în naţionala Under 21 a Franţei. Deci e o echipă fantastică, s-a văzut ce bine a jucat. Dar să iei 6 puncte cu Rennes este meritul incredibil al jucătorilor mei care s-au sacrificat. Iar când vrei ceva de la viaţă, de la fotbal şi te sacrifici de obicei Dumnezeu te ajută. Iar eu spun că azi am avut şi noroc. Azi fără noroc nu puteam să câştigăm cu Rennes. Apoi, bineînţeles, este şi Arlauskis. I-am spus după meci că a lucrat 3 ani cu mine şi nu mai ţin minte un meci al lui aşa de bun, poate cel când eram la Unirea Urziceni şi am jucat cu Sevilla”, a spus tehnicianul la postul Digisport.

Dan Petrescu a menţionat că nu îi vine să creadă că formaţia sa a obţinut 6 puncte cu Rennes, echipă care a învins-o de două ori pe PSG.

„Băieţii dau totul, ei dau totul mereu. Ar fi culmea ca într-un meci de Europa League să nu dea totul pe teren. Este o diferenţă de nivel pe care însă băieţii noştri o echilibrează cumva prin atitudine, prin spirit, iar publicul a apreciat aceste lucruri. Să iei 6 puncte cu Rennes este ceva… cred că încă visez. Nu îmi vine să cred, mai ales după ce am văzut cum au jucat ei cu PSG împotriva lui Neymar şi Cavani şi au câştigat. Noi mai avem nevoie de un punct, nu ar fi bine să sărbătorim prea mult în seara asta, mai ales că duminică avem meci şi nici calificaţi nu suntem”, a precizat Petrescu.

Pentru CFR, Rondon a dat lovitura în minutul 87, care a fost eliminat 3 minute mai târziu. Rennes a încheiat meciul cu 61% posesie şi cu 10-3 la şuturile pe poartă, dar este eliminată din competiţie după acest eşec.

