Dan Petrescu, la un pas să fie dat afară. „Bursucul”, convocat, de urgență, în ședință

Oficialii grupării turce nu au reacționat deloc bine după eșecul suferit de elevii „Bursucului”, în deplasarea de duminică, de pe terenul celor de la Sivaspor și l-au băgat în ședință pe fostul antrenor al campioanei României, CFR Cluj.

Dan Petrescu, criticat public

Proprietara trupei din orașul Kayseri, Berna Gozbași, a recunoscut public nemulțumirile conducerii față de evoluția galben – roșiilor din ultimele runde ale campionatului. Reprezentanții clubului turc vor purta, de asemenea, de urgență, discuții cu „Bursucul”, pe parcursul acestei zile. „Vom avea o întâlnire cu antrenorul nostru și sperăm că, împreună, vom depăși toate aceste probleme” a anunțat ofițerul de presă al lui Kayserispor, Mustafa Tokgoz.

Atacul, principala problemă a lui Kayseri

Oficialul formației clasate pe poziția a 15-a a criticat în termeni duri jocul etalat de vedeta Aaron Lennon și ceilalți coechipieri ai săi și a subliniat deficiențele mari pe care o au elevii lui Petrescu pe faza de construcție.

„Suntem o echipă fricoasă. Nu am văzut nicio idee de joc și nu am reușit să rezolvăm încă această problema a ocaziilor de gol și a construcțiilor atacurilor periculoase, pe care o avem deja de anul trecut” a radiografiat Tokgoz jocul lui Kaiseri, din confruntarea de la Sivas.

„Bursucul” a admis, la rândul lui, problemele cu care se confruntă trupa la care sunt legitimații și tricolorii Silviu Lung jr., Cristian Săpunaru și Denis Alibec.

„Nu am putut să ne producem prea multe oportunități de a marca și nu am izbutit, de asemenea, nici să dezvoltăm acțiuni periculoase în terenul advers, în cea de-a doua repriză. Am încasat, în schimb, rapid un gol, iar apoi gazdele au mizat mult pe fazele de contraatac” a declarat Dan Petrescu, la scurt timp după fluierul final al partidei de pe „Yeni 4 Eylul Stadyumu”.