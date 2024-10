Sport Dan Petrescu, amenințat cu bătaia de un jucător. De la ce a pornit scandalul







Dan Petrescu a avut un conflict major cu Giedrius Arlauskis, fostul portar de la CFR Cluj. Mai mult, acesta susține că ar fi avut intenția să îl lovească pe tehnician.

Dan Petrescu și Giedrius Arlauskis, relație tensionată

În intervalul august 2017 - iulie 2018 și martie 2019 - noiembrie 2020, Dan Petrescu i-a fost antrenor lui Arlauskis. De asemenea, cei doi s-au intersectat și în perioada august - septembrie 2021.

Portarul Giedrius Arlauskis susține că a avut mereu o relație tensionată cu tehnicianul. Mai mult, acesta ar fi ajuns în punctul de a-l amenința cu bătaia pe Dan Petrescu.

Scandal în vestiar

Cei doi nu au lucrat împreună doar la CFR Cluj, ci și la Unirea Urziceni, unde și-au desfășurat activitatea din ianuarie 2008 până decembrie 2009.

La finalul unui meci, antrenorul a spus că echipa lui a jucat fără portar. Enervat de afirmația lui, Arlauskis ar fi avut intenția să îl lovească.

„După meci, Petrescu a zis: «Băi, azi am jucat fără portar». Mamă, mi s-a urcat sângele la cap când am auzit. Am intrat în vestiar, am dat cu piciorul în ușă și am țipat: «Petrescule, unde ești?». Am sărit să-l bat pe Petrescu. S-a închis la el la birou. Niciodată nu m-a «halit» și nici eu pe el", a povestit el, arată Sport.ro.

Dan Petrescu, scandal cu un jucator

Giedrius Arlauskis a avut contract de trei ani cu CFR ( 2017-2020). Ulterior, portarul a avut o nouă înțelegere cu echipa clujeană, în intervalul martie 2021-septembrie 2021.

De partea cealaltă, tehnicianul a bifat mai multe mandate la aceeași echipă. El i-a coordonat pe clujeni în intervalul iunie 2017 -iunie 2018. De asemenea, acesta a avut o înțelegere cu CFr Cluj în perioada martie 2019 - noiembrie 2020, precum și între august 2021 și iunie 2023.

De asemenea, acesta a semnat un nou contract în anul 2024. Giedrius Arlauskis a obținut cinci titluri de campion al României cu CFR Cluj.