Dan Negru nu e un om pesimist. Dimpotrivă. E mereu cu zâmbetul pe buze. Gesturile sale largi, desenate de mâinile care îți distrag atenția și îți dau senzația că, de undeva, cumva, vor scoate câte o bomboană sau un confetti sau un porumbel, întrebările repetate, cuvintele cheie pe care le folosește, hăhăiturile și privirea caldă conturează un om cu sufletul viu. Un om care crede în viață.

Cu toate acestea, Dan Negru a vorbit pe larg în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, despre epoca Online-ului. În care mulți nu se regăsesc.

„Eu cred că e vremea pisicuțelor, mâțelor, faci bucătărie, cum postează ăștia toți ”Uite ce sarmale frumoase am făcut”. Adică lumea cred că se duce încet, încet… piața se duce spre asta. Și copiii noștri, clar se vor duce spre treaba asta. Spre BULE. Fiecare în bula lui. Fiecare va fi în bula lui.

Dan Negru e de părere că, din anii 2000-2010, practic, televiziunea nu a mai inventat nimic.

„Ori, de atunci încoace… E de ajuns să te uiți în piață. În piața de TV. Sunt tot brand-urile alea pe care publicul le știe de 100 de ani. Când dai drumul la televizor e tot Teo, e tot Brenciu, e tot Negru, e tot Răduleasca. Adică nu a apărut nicmic să zici „Mamă, a apărut ceva waw!” E greu. Cum am fost noi când am apărut. Am bubuit, fiecare în felul nostru.

Știi de ce? Pentru că televiziunea clasică e o bătrânică, cu cadru, căreia îi e frică să pășească. Pășește greu. Și ăla tânărul, online-ul, face ce greșeli vrea el. I se rupe. E tânăr, are viața în față. O dă cu tot felul de cretini care violează violul, nu mai contează. E tânărul care are curaj. Și bătrânica asta e cu cadru și are grijă unde să calce, „Mămăică, dacă fac un pas greșit, cad”. Așa a fost radioul la vremea lui. Încet, încet, piața e într-o schimbare”, a mai spus Dan Negru.