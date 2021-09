Dan Negru, răvășit de durere. S-a întâmplat în această dimineață: ”Mi-am pierdut singurul prieten”

Dan Negru l-a pierdut pe ”Pufi”, un ciobănesc mioritic uriaș, pe care îl avea de 16 ani.

”Mi-am pierdut în dimineața asta singurul prieten.

16 ani eu am fost întreaga lui lume si el a fost „omul” meu preferat .

Am întâlnit mulți oameni care de departe păreau ceva și de aproape erau altceva.

Câinii sunt așa cum par…

Îi spuneam Google și-l alintam Pufi.

Era un ciobănesc mioritic uriaș și pentru mine, Pufi avea blană in loc de aripi.

16 ani am fost împreună.

A fost singurul care cerea puțin și merita mult…

De azi, pe lângă tata și bunici, mai am și un câine care mă așteptată…

MULȚUMESC pentru toți ani ăștia !

Pufi e de azi dincolo de soare…”, a transmis Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru este una dintre cele mai bine plătite vedete de televiziune datorită audiențelor pe care le face cu emisiunile pe care le realizează.

Este singurul moderator de televiziune din Europa care a prezentat 21 ani la rând programe televizate de Revelion și a fost lider de audiență. El a fost inclus în „Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan formate internaționale de succes în două țări diferite, România și Republica Moldova.

Dan Negru a început să lucreze pentru Antena 1 în anul 2000, iar de-a lungul timpului a realizat mai multe emisiuni de succes printre care „Te pui cu blondele”, „Vrei să fii milionar”, „Ciao Darwin”, Fabrica de Staruri” etc.

Din 2010 a devenit moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri” sau „Roata Norocului”.

„Sunt 21 de ani de când prezint Revelioane la Antena1. Eu nu cred că Revelionul va putea să îl scoată cineva din ADN-ul românilor. Am prins Revelioane în străinătate și pe la 22:30 nu era nimeni, era pustiu. La noi atunci abia începe. Făcând 21 de Revelioane am devenit un fel de mini-expert. Asta a fost altceva. Nu am mai făcut niciodată un așa revelion, din mai multe puncte de vedere.

Că filmare, a trebuit să respectăm toate normele sanitare, am filmat mai multe zile, am testat oamenii care veneau acolo. A fost complicat, din cauza virusului, din cauza pandemiei. Tema esențială a Revelionului 2021 a fost să te bucuri”, a povestit Dan Negru la începutul anului.