Dan Negru a încercat să explice situația lui Florin Călinescu printr-o analogie cu situația de la marile trusturi ale lumii.

„E plin de știri despre plecarea lui Călinescu din Pro…

O spun cu fair-play colegial că Pro și-au păstrat, folosit si respectat brandurile de la inceputuri până azi, indiferent de acționariat sau echipe manageriale.

Esca, Călinescu, Netty Sandu, Dedu, Andi au fost la inceputuri, sunt și azi…

Habar n-am dacă a fost potrivire sau strategie .

Jimmy Fallon e la NBC din ’98, Carlo Conti e la RAI din ’85, Stephan Raab e la ProSiben din ’97.

La ăștia e strategie.

La noi …🤪

In afara lor, am rămas singurul care e in același loc de peste 20 de ani și am să vă povestesc intr-o zi dacă a fost greu sau ușor.

Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați.

Merg unde sunt primiți.

Și rămân acolo unde sunt iubiți….”, a fost mesajul lui Dan Negru, însoțit de o fotografie în care oamenii de televiziune arată că sunt prieteni, și nu rivali.

Reamintim că Florin Călinescu a anunțat, în cursul serii de duminică, că renunță la emisiunea Românii au talent și la colaborarea cu PRO TV. De asemenea, Evenimentul zilei a oferit detalii despre motivele care au dus la această ruptură.

Ulterior, PRO TV a venit cu un comunicat.