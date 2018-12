Dan Negru: „Copiii și soția mea sunt tot ce rămâne. Revelioanele mele vor fi uitate”

Noaptea dintre ani a fost asociată înainte și după Revoluție cu celebrul duo Stela Popescu și Arșinel sau cu la fel de celebrul cuplu Țociu și Palade. Apoi, oamenii au început să caute ceva „mai nou”, un format internațional. Așa s-a creat „tradiționalul Revelion cu Dan Negru”.





A devenit o obișnuință să-l vedem pe sticlă în noaptea dintre ani, deși prezentatorul îi îndeamnă pe români să nu stea lipiți de televizioare în acele momente. Totuși, pentru cei care nu vor să-i asculte sfatul, Dan Negru promite o noapte plină de super-surprize.

Evz: - Anul Nou, în ceea ce privește programul TV, a devenit o marcă înregistrată a lui Dan Negru. E ceva ce ți-ai propus sau ceva ce pur și simplu s-a întâmplat?

Dan Negru: - Celebra teorie a puterii gândului n-a funcționat la Revelioanele mele. Nicio clipă nu m-am gândit că o să ajung să fiu asociat cu revelioanele televizate în România. S-a întâmplat, nu a fost nimic premeditat. Acu’ vreo 19-18-17 ani, programele de divertisment cu cea mai mare audiență în timpul anului făceau și o ediție specială de Revelion și cum programele alea erau ale mele, vreo câțiva ani la rând s-a întâmplat ca tot eu să apar de Revelion. Au trecut așa vreo 5-6 ani, până când a început publicul să mă asocieze și cu programul de revelion. Și de atunci a apărut și brandul, dacă se poate spune așa.

- Ce ne pregătești în showul de anul acesta? Ați început filmările?

- Am prins multe Revelioane în direct, dar asta se întâmpla când televiziunile generaliste aveau puterea să adune laolaltă, într-o singură noapte, toți artiștii din piață. Azi e greu să mai faci asta, așa că se înregistrează Revelionul cu câteva zile înainte. Vor fi o mulțime de vedete, surprize, bucurii sau mirări. Destul cât să nu dezamăgim nici a 19-a oară.

- Ce planuri ai de Revelion, emisiunea fiind întegistrată?

- Oriunde aș ajunge îi iau pe ai mei cu mine. Peste alți 19 ani, nimeni nu va mai vorbi despre Revelioanele mele. Cei de lângă mine, familia, copiii mei, soția mea sunt tot ce va rămâne și peste alți 19 ani. Revelioanele vor fi uitate. Așa că planurile mele sunt legate de familie.

- Anul trecut le-ai transmis fanilor să nu stea lipiți de televizoare în noaptea de Revelion, deși e noaptea ta. Anul acesta ce mesaj le transmiți?

- Sunt atât de puține Revelioanele pe care mai avem să le petrecem, oricâți ani am avea. Așa că bucurați-vă de oameni și nu de ecrane. Asta e mesajul în care cred cel mai mult. Oameni, și nu ecrane!

- Care este Revelionul de care îți amintești cu cel mai mult drag și care este cel care nu ți-a lasăt o amintire plăcută?

- Mi-au plăcut Revelioanele live, cele difuzate în direct cu oboseala de la Periniță, când simțeam că nu mai pot să și închid programul care începea pe la 8 seara. Era perioada de aur a televiziunii. De alea îmi amintesc cu drag. N-am amintiri triste legate de Revelioane, poate doar de pantofii care mă strâng în fiecare an, căci am o superstiție de a purta pantofi noi la fiecare ediție se Revelion. Vreo câteva zile după aia am picioarele KO.

- Porți și ceva roșu, pentru dragoste? Îți pui bani în buzunare, pentru prosperitate?...

- Nu sunt mare amator de superstiții, dar cea cu pantofii noi la fiecare filmare e una. Dureroasă, dar care a funcționat.

- Înainte de Revelion este, bineînțeles, Crăciunul. Simți magia Sărbătorilor?

- Crăciunul are miros de Timișoara, de casă. Încă sunt în delegație la București cu munca, dar Crăciunul sau Paștele au miros de Timișoara.

- Ce țeluri ai pentru 2019?

- La fel cum a fost 2018 și e de ajuns. Ca să fii fericit trebuie să te uiți în jos și nu în sus. Deci, dacă va fi ca 2018, ar fi excelent.

