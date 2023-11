Gest obscen la PSD Vaslui. Dan Marian, explicații bizare despre „degetul mijlociu”

Dan Marian, vicepreședintele PSD, CJ Vaslui, a revenit cu explicaţii după ce a făcut un gest obscen jurnaliștilor, în timp ce se află pe holul Judecătoriei din Vaslui. Aşadar, Dan Marian a ţinut să lămurească acel moment jenant care făcea referire la „degetul mijlociu”.

Dan Marian: Este semnul victoriei de pe vremea regelui Filip al VI-lea

În apărere sa, vicepreședintele PSD a invocat motive de natură istorică, de pe vremea lui Filip al VI-lea, atunci când s-a referit la degetul mijlociu.

„Nu știu dacă trebuie să dau neapărat o explicație. Din punctul meu de vedere a fost gestul victoriei, și să știți că aici este o victorie între bine și rău. Și nu eu sunt răul în acest război. Păi, regele Filip al VI-lea al Franței, la vremea respectivă a ordonat cavalerilor săi să captureze soldații englezi și să le taie degetul din mijloc pentru a nu mai putea trage cu arcul. Culmea, victoria a fost a englezilor, iar ei câștigând bătălia le-au arătat francezilor degetul din mijloc, spunându-le: uite, am învins, suntem victorioși, degetul nostru va fi folosit în continuare. Erau arcași”, a declarat Dan Marian.

Politicianul: Nu este jurnalist. Este un om care primește o sinecură de la PNL

Dan Marian a declarat că personal nu are nicio treabă cu jurnaliștii. A fost enervat de un om care primește o sinecură de la PNL și folosește acel site pentru a ataca adversarii politici ai PNL.

„Eu nu am treabă cu jurnaliștii. Cel care filma, să știți că nu este un jurnalist. Este președintele CA al Antibiotice Iași. Nu este jurnalist. Este un om care primește o sinecură de la PNL și folosește acel site pentru a ataca adversarii politici ai PNL. Despre asta este vorba aici. Nu numai că am fost la PNL, am și condus PNL-ul, și sub conducere mea a avut victorii în bătăliile electorale. Vreau să vă spun că respectivul nu este jurnalist, repet. Nu este vorba despre manifestări în spațiul public, este vorba despre faptul că eu sunt hărțuit de ani de zile de respectiva persoană. Tocmai din această cauză am apelat la instanță. Îmi cer scuze, pentru că dumneavoastră care sunteți jurnaliști, sunteți parte la un astfel de meci politic local. Îmi cer scuze”, a mai declarat el.

Dan Marian: Sunt cinci degete. Dacă mă mai filmezi, ți-l arăt pe ăla din mijloc

Dan Marian a avut o reacție incredibilă faţă de un jurnalist, acesta i-a spus: „Sunt cinci degete. Dacă mă mai filmezi, ți-l arăt pe ăla din mijloc”. Vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui a recurs la semne obscene, în timp ce se află pe holul Judecătoriei din Vaslui

„Îl vezi, da? E la mijloc. Sunt cinci degete. Dacă mă mai filmezi, ți-l arăt pe ăla din mijloc. Știi, nu? Dacă ești nesimțit în continuare”.

Cum au decurs evenimentele. Dan Marian era pe holul Judecătoriei Vaslui pentru a participa la un termen într-un proces cu jurnaliștii. Era în spațiu public în care filmarea este legală. Imaginile înregistrate de presa locală îl surprind iritat pe proaspătul social democrat, înscris recent în PSD după ce a trecut prin PNL, PDL și ALDE.