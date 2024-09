Monden Dan Capatos și soția sa, Monica: O poveste de dragoste discretă, de peste 20 de ani







București. Dan Capatos, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori de televiziune din România, trăiește de peste două decenii o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Monica. Deși este o figură publică și mereu în atenția camerelor, Dan a reușit să păstreze intimitatea relației sale, soția sa preferând să stea departe de lumina reflectoarelor.

Întâlnirea care le-a schimbat destinele

Recent, prezentatorul a surprins publicul prin publicarea unei fotografii rare alături de Monica. Imaginea, care îi înfățișează pe cei doi pregătiți pentru un eveniment, a atras admirația fanilor. Dan a optat pentru un costum elegant, iar Monica a strălucit într-o rochie lungă neagră, evidențiindu-și grația și rafinamentul. Această apariție a fost o ocazie rară pentru public de a o vedea pe partenera de viață a lui Dan Capatos, conform Libertatea.

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat. Dan și Monica s-au cunoscut în redacția unui ziar care, în cele din urmă, nu a mai apărut. La momentul întâlnirii, ambii erau implicați în alte relații. Cu toate acestea, conexiunea dintre ei a fost atât de puternică încât au decis să își urmeze inimile.

"Ne-am cunoscut și a trebuit să vedem cum facem. Eram fiecare prinși în altă relație și a trebuit să renunțăm la relațiile respective pentru a forma o familie," a povestit Dan Capatos într-un interviu anterior. Decizia nu a fost una ușoară, mai ales pentru Monica, care era pe punctul de a se căsători. "Ea trebuia să se căsătorească în scurt timp. Avea nunta și a trebuit să o anuleze. Mă gândesc că ne-or fi iertat oamenii aceia."

Această alegere curajoasă a demonstrat că, uneori, destinul are propriile planuri, iar dragostea adevărată poate învinge orice obstacol.

Familia Capatos, o familie unită și discretă

Dan și Monica formează un cuplu solid de peste 20 de ani și au împreună un fiu, Andrei. Deși Dan este o prezență constantă pe micul ecran, Monica a ales să își păstreze viața personală departe de ochii publicului. Această discreție a contribuit la longevitatea relației lor, permițându-le să se bucure de momentele speciale în intimitate.

"Nu i-am promis niciodată măcar că vom rămâne până la final. Nu-mi place să fac promisiuni de genul ăsta. Am zis încă de la început că se poate întâmpla orice, dar trebuie să o luăm cu pași mici. În pași mici am ajuns la 20 de ani," a mărturisit Dan Capatos. Această abordare realistă și sinceră a relației lor a fost, probabil, unul dintre secretele succesului lor ca cuplu.

Andrei Capatos, un tânăr talentat în tenis

Fiul lor, Andrei, în vârstă de 13 ani, este o mândrie pentru părinții săi. El joacă tenis de performanță și este înscris la clubul sportiv Dinamo, clubul de suflet al tatălui său. Andrei ocupă locul 52 în clasamentul Federației Române de Tenis pentru categoria sa de vârstă și are deja în palmares peste 15 cupe în competițiile oficiale.

Într-un interviu acordat pentru "Showbiz Report", Andrei a vorbit despre pasiunea sa pentru tenis și despre susținerea pe care o primește din partea părinților. "Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune," a declarat el.

Deși Dan ar fi fost încântat ca fiul său să practice fotbalul, Andrei a ales tenisul, considerându-l un sport elegant și potrivit pentru el. "Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră," a spus Andrei, cu umor.

Un program echilibrat între școală și sport

Andrei are un program bine structurat, care îi permite să îmbine cu succes studiile cu antrenamentele sportive. "Dimineața am antrenament de la 9 la 10.30, pe urmă am școală 5-6 ore, iar apoi meditații sau pregătire fizică. Școala este pe primul loc și după aia tenisul," a explicat el. De asemenea, acordă atenție alimentației, evitând prăjelile și adoptând un stil de viață sănătos.

Părinții săi sunt prezenți la fiecare meci important, oferindu-i sprijinul necesar. "Mama și tata sunt acolo la fiecare meci. M-am antrenat cu tata, dă foarte bine," a adăugat Andrei, evidențiind legătura strânsă cu părinții săi.

O lecție de iubire și discreție în showbiz-ul românesc

Relația dintre Dan și Monica Capatos este un exemplu rar în industria de divertisment, unde expunerea mediatică poate pune presiune pe viața personală. Prin alegerea de a-și ține relația departe de ochii publicului, ei au reușit să construiască o familie solidă și fericită.

Discreția Monicăi și respectul reciproc dintre cei doi au fost fundamentul unei căsnicii durabile. Dan Capatos a recunoscut că nu credea în promisiuni pe termen lung, dar iată că, prin pași mici și înțelegere reciprocă, au ajuns să sărbătorească peste 20 de ani împreună.