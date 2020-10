Dimpotrivă, într-o intervenție la un post de știri, muzicianul a declarat răspicat:”Mi se pare naivitate să crezi că spălându-te pe mâini şi purtând masca asta suntem în siguranţă”

„Eu de la bun început am spus că nu sfătuiesc să nu se poarte masca sau că nu cred în Covid. Mi se pare că lucrurile nu se gestionează cum ar trebui. Nu sunt pentru iesiri în strada, pentru confruntări cu jandarmii”, a declarat Dan Bitman în intervenția sa de duminică de la România TV. Muzicianul și-a explicai poziţia referitoare la pandemia de Covid-19 şi la măsurile luate de autorităţi pentru a o combate.

Artistul susține că nu îndeamnă la revoltă socială, ci ar vrea numai să se adopte măsuri care să aibă sens. Bitman a declarat, de altfel, că nu are încredere în actualul guvern..

„Dar nici arătatul îsta cu degetul, faceți așa, că știm noi și numai asa e bine. I-am lăsat pe guvernanți nouă luni să aibă grijă de noi și nu au făcut-o. Dacă sunt 20.000 de testări pe zi, ar trebui să vedem măcar o coadă, undeva, la un spital. Și nu e cum ni se spune, că se fac în 15 secunde testele astea, până treci de bodyguarzi etc, trec cîteva minute.

Acum câteva zile s-a jucat un meci cu o echipa românească, in Bulgaria, cu 12.000 de spectatori pe stadion, aici, lângă noi, și nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să fim atenți, să ne spălăm pe mâini în continuare. Asta am învățat în noua luni, să ne spălăm pe maini? Nu știam asta? Mi se pare o naivitate, credeți că doar spălându-ne pe mâini și purâand masca asta suntem în siguranță. Că am hotărât noi că virusul asta sare, așa, din plantă în plantă, la doi metri? Că am stabilit noi că doi metri”, a spus Dan Bitman la România TV.