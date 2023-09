Exclusiv. Dan Barna pozează în om sărac. În haine ponosite prin București. Video de colecție

Dan Barna este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România. A fost președinte al USR, preluând partidul după demisia lui Nicușor Dan, a candidat la președinție, în 2019. Apoi, alături de Ludovic Orban (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR), a pus bazele coaliției care a guvernat până în 2021. În Guvernul condus de Florin Cîțu a ocupat funcția de vicepremier.

De-a lungul vremii, Dan Barna ne-a obișnuit cu imaginea unui personaj bine îmbrăcat, pus la patru ace. El a apărut în public, de fiecare dată, în costum, cămașă albă, cu cravată și accesorii scumpe. În ton cu funcțiile pe care le-a ocupat de-a lungul vremii, în politică sau în Guvern, a fost foarte atent cu imaginea sa.

De câteva ori, e drept, liderul USR a apărut în cămașă, cu o atitudine ceva mai relaxată.

În aceste condiții, se poate spune că o fotografie sau un clip video cu politicianul USR costumat în tricou și pantaloni scurți, este o raritate. Ceva ce și-ar dori colecționarii.



Dan Barna pozează în om îmbrăcat sărăcăcios

Ei bine, paparazii Evenimentului Zilei, l-au surprins pe Dan Barna, pe stradă, în haine ponosite, ca orice om obișnuit. Politicianul USR purta un tricou gri închis, spre negru, care părea că a văzut de foarte multe ori mașina de spălat pe interior. Ținuta era completată de o pereche de bermude, cu un aspect prăfuit și o pereche de mocasini.

Astfel costumat, nebărbierit, cu un aer neglijent, purtând în bandulieră o geantă, în care ținea probabil documente sau alte chestii importante, s-a aventurat prin București. De nerecunoscut, pentru cei mai mulți dintre cei care s-au obișnuit cu el într-o altă postură. Aceea de politician pedant, pus la patru ace, atent la țintuă și postură.

Politicianul USR asculta ceva la telefonul mobil, pe care îl ținea în apropierea urechii. Dan Barna, părea foarte preocupat, absorbit, de ceea ce auzea, fiind mai puțin atent la mediul înconjurător, la ce se întâmpla în jurul său.

Dan Bârnă, politicianul cu peste un milion de lei în cont

Dan Barna nu este un politician sărac. Potrivit declarației sale de avere are peste 1.500.000 de lei în conturi, plasamente și peste 50.000 de euro în valută. Acesta mai are în proprietate un teren extravilan în Sibiu de 1252 de mp, 3 apartamente, unul în București și două în Sibiu. Nu are datorii mari, doar un credit de 200.000 de lei.

Pare tipul de politică pragmatic, axat pe bani ținuți în bancă, la capitolul artă fiind total deficitar. A trecut doar un tablou de valoare, de 8.500 de euro, trecut ca Tablou floral cu personaj feminin Fikl.