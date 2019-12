„USR cu al său doar 9% în Parlament, nu numai că a rezistat, dar a și luptat cu înverșunare pentru revenirea României la parcursul ei firesc, cel european. Am fost pe stradă când a fost nevoie să fim pe stradă, am făcut tot ce ținea de noi în Parlament și oriunde am putut să ne facem auzită vocea și mesajul cetățenilor. Am făcut Alianța USR PLUS atunci când a fost necesar. (…) Munca a zeci de mii de simpatizanți și membri de partid s-a văzut în rezultatele alegerilor la care am participat anul acesta. Rezultate care nu sunt deloc de neglijat, la doar trei ani sau chiar mai puțin de când fiecare dintre noi a decis să nu mai stea deoparte”, a arătat Dan Barna în mesajul de pe Facebook.

Referitor la viitorul an, președintele USR așteaptă un rezultat bun de la votul românilor la cele două scrutine de alegeri, locale și parlamentare. El vorbește și despre clarificarea doctrinară a USR și stabilirea unei direcții pe care partidul s-o apuce, „centru-dreapta modern”:

„Acum trei ani USR de abia se înființa. Acum un an Alianța USR PLUS nu exista. Rostul nostru este să fim expresia politică a unei generații care vrea să construiască o Românie mai bună acum și nu într-un viitor incert. Și asta vom continua să fim. În 2020 avem de muncă noi toți, împreună, ca societate. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români de acasă și de pretutindeni!”

Te-ar putea interesa și: