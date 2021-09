Dan Barna aruncă în aer scena politică după întâlnirea cu Iohannis: Rolul lui Cîțu a expirat

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marţi, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema crizei din coaliţia de guvernare, că, din păcate, s-a dovedit a fi o întâlnire formală.

”Am avut o întâlnire pe care mi-aș fi dorit să aibă loc acum mai multe zile. Din păcate s-a dovedit o întâlnire formală, benignă. Am trecut în revistă istoricul crizei și am prezentat poziția USR PLUS de schimbare a premierului. Cam aici s-a terminat partea de conținut. Nu s-a prezentat vreo soluție, nu s-au analizat soluții. Din păcate vedem cum majoritatea abuzează în Parlament și nu permite depunerea moțiunii de cenzură. Am dat curs firesc invitației, speram să prezinte soluții, din păcate nu au fost prezentate”, a declarat Barna.

Barna: ”Nu facem bambilici cu demisiile”

Despre cererea ca premierul Cîțu să plece, Barna a spus că răspunsul a fost legat de acest congres al PNL care blochează o țară întreagă: ”Demisiile miniștrilor au fost depuse azi-dimineață în deplină asumare. Acest cabinet a expirat, rolul premierului a expirat. Nu ne jucăm cu demisiile, nu facem bambilici cu demisiile, nu le retragem, așteptăm ca ele să fie procesate. Există foarte mult loc pentru negociere și e foarte clară: coaliția poate continua după demisia premierului Cîțu”.