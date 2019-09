Antrenorul giurgiuvenilor, Dan Alexa, a avut întâlnirea lui cu galeria dinamovistă, fostul „câine” fiind acum clientul nucleului dur al Peluzei Cătălin Hâldan. La finalul partidei, „Chirurgul” i-a persiflat pe suporterii dinamoviști: „Mă ameninţă că mă bat, dar pe stradă vin şi fac poze cu mine. Ei sunt nişte pisoiaşi, şefii lor de galerie, nişte pisoiaşi care au profitat de pe urma clubului”.

Replica peluzei dinamoviste a venit imediat și este un adevărat KO pe care PCH i-l dă lui Dan Alexa. Comunicatul galeriei din Ștefan cel Mare, preluat de prosport.ro, conține și o amenințare subtilă la adresa antrenorului Astrei Giurgiu.

„Ţi-o cauţi degeaba cu lumânarea. Nu trebuie să te batem noi pentru că are cine s-o facă. Ar fi ruşinos să dăm într-unul pe care-l bat femeile, după ce l-a bătut şi soarta (…) Ai vrut să zici ceva de cagulă, dar nu ştiai cum sună pluralul şi de teama unui alt porumbel ai zis «băieţii cu caguglugi pe cap». Păi ce-ar putea să iasă din gluga aia de coceni pe care o porţi în loc de păr… Tu tot mai crezi că avem ceva cu tine pentru că ai ajuns la Timişoara în loc de Dinamo. Te crezi vreun Luis Figo pedepsit pentru trădare. Tu poţi fi cel mult căpăţâna aia de porc aruncată după Figo (…) Acum ţi-o spunem şi noi. După vomele tale de-aseară, tu NU VEI FI NICIODATĂ ANTRENOR LA DINAMO! Şi, fie vorba între noi, antrenor de fotbal oricum nu eşti, oricâţi bani ar pompa patronul în echipă şi oricât te-ar bate la cap (şi peste ochi) impresara (…) Noi am fost suspendaţi pentru că am fluierat în biserică; oare nu se impun nişte măsuri şi cu marele smardoi de bumbac pentru felul în care a înjurat spre tribune, pentru limbajul şi comportamentul de birjar şi pentru incitare la violenţă?”.

