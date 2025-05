Monden Dan Alexa e istorie. Fosta lui soție are alte planuri, care nu-l mai includ







Andrada, soția lui Dan Alexa, nu a comentat despre despățirea de acesta, dar nici despre relația cu Alex Bodi. Cu toate acestea, bruneta a anunțat că are planuri mari de viitor. Andrada își dorește neapărat o vacanță, și cel mai probabil trebuie să fie de lux, așa cum a obișnuit-o antrenorul.

Soția lui Dan Alexa are planuri mari

„I need a vacation, a vacation needs me' („Am nevoie de o vacanță, o vacanță are nevoie de mine'), a fost mesajul scris în limba engleză de Andrada la Instastory.

Dan Alexa s-a despărțit de Andrada, după ce antrenorul s-a întors de la Asia Express 2025, unde participă alături de Gabriel Tamaș. Show-ul va fi difuzat, cel mai probabil, toamna aceasta.

A fost noaptea la Alex Bodi acasă

S-a zvonit că motivul divorțului este Alex Bodi, fostul partener al Biancăi Drăgușanu. Femeia care i-a dăruit un copil lui Dan Alexa a fost văzută, recent, fix în momentul în care ieșea din vila lui Alex Bodi. Bruneta a încercat să nu fie văzută de nimeni, dar nu i-a ieșit. Aceasta a fugit spre mașină, semn că are ceva de ascuns.

Dan Alexa a băgat divorț

Se pare că Dan Alexa a fost cel care a vrut să divorțeze. Avocatul antrenorului a declarat că acesta nu a mai putut continua relația cu partenera lui.

„În legătură cu acțiunea de divorț promovată de clientul meu, Dan Alexa, putem face doar următoarele precizări. S-a introdus această acțiune de divorț întemeiată pe imposibilitatea continuării raporturilor matrimoniale dintre cei doi din culpa exclusivă a pârâtei.

Mai multe veți avea ocazia să aflați pe parcursul desfășurării procesului, pentru că împrejurările pe care le vom supune atenției instanței cu siguranță constituie surprize majore și în spațiul public”, a spus avocatul lui Alexa.

Bruneta n-a confirmat divorțul de Alexa, momentan, dar și-a șters toatele pozele de pe Instagram cu el.