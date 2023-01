Dalida din „Las Fierbinți”, un început de 2023 cu probleme. „A fost ce mai mare provocare”

Dalida din „Las fierbinți” s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate la începutul lui 2023. Actrița a povestit că nu a putut lua o pauză din cauza programului încărcat și că a fost nevoită să fie puternică. Ecaterina Ladin a avut gripă mai bine de o lună și două săptămâni.

Aceasta a fost nevoită să stea de Revelion cu frisoane și febră. Mai mult, vedeta de la Pro Tv a povestit că a ajuns la spital cu copiii ei din cauza gripei și că nu și-a putut amâna nici proiectele.

„Ne-a potolit, un pic, începutul anului. Am răcit toată familia. Cu răceală, cu Nurofen…A început în noiembrie, la finalul lunii și nu mă mai simt răcită de o săptămână. O lună și 2 săptămâni m-a ținut această răceală, această viroză nenorocită. Eu am răcit cum n-am răcit în viața mea și am jucat 2 spectacole Mamma Mia. A fost cea mai mare provocare fizică și psihică, din toată viața mea. Am făcut și repetiție 2 luni de zile, decembrie a fost foarte aglomerat. De dimineață și până seară am tot repetat, se cântă la Mamma Mia, se dansează.

Tuse, febră, frică să nu dai cuiva această boală, să stai cu mască atunci când cânți și dansezi. Cred că totuși am dat-o și Loredanei și lui Horia. Eu am fost aia care a venit prima răcită la repetiție. Iertați-mă, vă rog, nu am avut ce să fac. Nu e bine deloc!

Am fost în spital cu cel mic, acum e prima zi la creșă, după 1 lună jumate. Sper să meargă măcar 2 săptămâni. Încercăm, vitamina D, vitamina C, peștișori pentru imunitate. Să dea un îngheț, să înghețe toate virozele astea”, a declarat Ecaterina Ladin, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV

Dalida din „Las Fierbinți” se retrage

Ecaterina Ladin a mai povestit că vrea să dispară din lumina reflectoarelor la 55 de ani și să se mute în Grecia. Ea a recunoscut că oboseala și-a spus cuvântul.

„La 55 de ani, mă gândesc eu așa, să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat. Și să stau așa, dimineața! Sacrificii fac continuu. Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil.

Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a mai spus Ecaterina Ladin.