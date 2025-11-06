D’ale carnavalului, Tosca, Nabucco, Romeo și Julieta, Madama Butterfly, pe scena Operei Naționale București

Săptămâna 12 – 16 noiembrie aduce la Opera Națională București o selecție de titluri în care comedia, tragedia, sacrificiul și iubirea imposibilă se succed pe scenă, conturând un univers emoțional divers și captivant. De la comicul amar al operei românești contemporane „D’ale carnavalului” de Dan Dediu, până la dramatismul din „Tosca”, monumentalitatea verdiană din „Nabucco”, baletul pasional „Romeo și Julieta” și delicata tragedie a lui „Madama Butterfly”, fiecare seară devine o fereastră către o lume unică.

O comedie plină de personaje colorate, în care încurcăturile amoroase și ambițiile mărunte se amestecă într-un carnaval al aparențelor. Dan Dediu propune o partitură originală, modernă, inteligentă, care rezonează cu spiritul viu și ironic al textului lui Caragiale.

Floria Tosca, Cavaradossi și Scarpia sunt prinși într-un joc de putere cu mize fatale, unde arta, politica și pasiunea se ciocnesc brutal. Muzica lui Puccini înalță fiecare moment dramatic, de la tandrețea lirică la brutalitatea crudă, culminând cu un final de o forță emoțională devastatoare.

Muzica lui Prokofiev, plină de contrast, tensiune și lirism, susține cu precizie emoția dansului, iar povestea celor doi îndrăgostiți din Verona este spusă prin mișcare, privire și gest, fără cuvinte, dar cu impact profund. Un spectacol care cucerește prin intensitate vizuală și trăire sinceră.

Cio-Cio-San, o tânără gheișă japoneză, își sacrifică totul pentru o promisiune ce nu va fi onorată. Muzica lui Puccini, subtilă și sfâșietoare, învăluie spectatorul într-o atmosferă delicată și tragică, în care fragilitatea umană devine temă centrală. „Madama Butterfly” este o meditație despre speranță, cultură și abisul dintre lumi.

