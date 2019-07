Daea vede cu ochii și mintea noi producții record la hectar

Petre Daea, ministrul Agriculturii care raportează producții record la hectar ca pe vremea lui Ceaușescu de când l-a numit Liviu Dragnea în funcție, aflat marţi într-o vizită de lucru în judeţul Covasna, s-a declarat mulţumit de starea culturilor,





Daea a menţionat, fără să țină seama de furtunile din ultima lună și de seceta din alte zone, că România a realizat şi va realiza în continuare "producţii importante, comparabile cu rezultatele cele mai bune din Europa". "Sunt mulţumit de starea culturilor. Am venit astăzi de la Bucureşti până la Covasna şi am fost chiar surprins plăcut de stadiul de vegetaţie a culturilor, de modul în care se lucrează în această parte şi sunt perspective pentru culturi (...) Sunt şi insule de secetă, în această zonă am văzut că, pe unele suprafeţe, culturile suferă, am văzut porumbul ajungând în faza aceasta de ofilire, ceea ce reclamă, evident, apă

(...) Nu m-am hazardat niciodată să fac pronosticuri, dar am măsurat cu ochii şi cu mintea (...) Facem lucruri bune, am început să batem alte ţări, la rând aşa, la floarea soarelui, la porumb. Am realizat şi vom realiza în continuare producţii importante, comparabile cu rezultatele cele mai bune din Europa", a spus Petre Daea, citat de Agerpres. Atât pentru a ţine pasul cu alte ţări, cât şi pentru a contracara efectele schimbărilor climatice, care "în România sunt o realitate şi nu o ficţiune", fermierii trebuie să se doteze cu tehnică agricolă şi să adopte tehnologii moderne, la fel cum trebuie să intervină la timp pentru executarea lucrărilor şi tratamentelor împotriva bolilor şi dăunătorilor, a adăugat Petre Daea.

