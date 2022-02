Dacian Cioloș pune cruce USR: „Vor rămâne doar cu o parte din partid”. Adevăratul motiv al demisiei

Dacian Cioloș susține că „nu aveai ce să negociezi” în USR. Formațiunea politică se împărțea în două categorii de oameni, dintre care colegii care dețineau majoritatea își impuneau părerea lor asupra tuturor celorlalți.

„E așa cum zicem noi, că avem majoritatea. Dacă nu, noi votăm împotrivă”, ar fi fost mesajul lor, potrivit lui Dacian Cioloș.

USR se află în mijlocul unei crize interne de proporții

Deși în ceea ce privește subiectele externe de poziționare politică a partidului, USR a reușit să se coordoneze inclusiv în perioadele de criză, pe partea internă, problemele au continuat să capete proporții.

„Eu vă dau un exemplu, am avut alegeri în diaspora, am avut peste 100 de sesizări despre felul cum s-au desfășurat alegerile. Mie mi se părea normal și mi se pare normal în continuare ca acei lideri care au făcut sesizări să primească un răspuns, să se verifice dacă plângerile lor se confirmă sau nu. Am avut un blocaj din partea Biroului Național în a face acele verificări care au venit inclusiv pe numele meu”, a declarat Dacian Cioloș, într-un interviu oferit hotnews.ro.

Dacian Cioloș anunță destrămarea partidului

În opinia fostului președinte al formațiunii politice, dacă noua conducere a USR nu va învăța să lucreze pentru tot partidul, ci doar pentru majoritate, va urma o criză a demisiilor ce va conduce la destrămarea partidului.

În doar trei zile, potrivit informațiilor vehiculate pe surse, 500 de membri USR au plecat din rândurile grupului politic.

„Avem acum o nouă conducere, au majoritatea. Eu sper să arate că lucrează pentru tot partidul, pentru că, dacă nu, vor rămâne doar cu o parte din partid”, a spus Dacian Cioloș, explicând că nu doar membrii fostului PLUS decid să își dea demisiile, ci și oameni din rândul USR.

„Pe mine chiar mă surprinde că presa continuă să marșeze pe PLUS și USR și că nu se uită mai atent la ce se întâmplă în partid, dacă chiar sunt interesați de subiectul ăsta. Eu nu am fost votat doar de foști membri PLUS, când am fost ales președinte. Dintre cei care pleacă din partid nu sunt doar din fostul PLUS”, a afirmat Dacian Cioloș.

PSD, acuzat de „iritare personală și nervozitate” la adresa USR

Fostul președinte al USR a vorbit, joi, și despre scandalul de milioane de euro oferiți pentru proiecte de consultanță PNRR. Dacian Cioloș susține că liderii social-democrați s-au obișnuit să fure bani, iar acum, când nu mai pot face același lucru și cu cei europeni, spiritele s-au agitat.

„Problema cu acești domni de la PSD e că ei, atunci când văd programe europene în care există capitolul „asistență tehnică”, se gândesc automat la „consultanță”, „zeciuială”, „para-ndărăt” și alte forme de a băga bani în buzunarul propriu. De data asta, și-au dat seama că nu pot fura și văd că la Alexandru Rafila și Marcel Ciolacu asta produce o iritare personală și o nervozitate la adresa foștilor miniștri USR. Când ai fost obișnuit 30 de ani să bagi mâna în banii publici, nu ai cum să înțelegi de ce, brusc, nu mai ai voie să o faci. Le e greu la guvernare când trebuie să numere o groază de bani din care să nu poată trage un comision pentru ceasuri, mașini scumpe sau niște campanii la partid.

Cu astfel de oameni pierdem noi timpul în România și atunci când vă întrebați de ce nu aveți de niciunele să știți că răspunsul e pentru că nu avem bani. Nu că nu au fost sau nu există. Ci pentru că Ciolacu, Rafila și toți ceilalți pesediști care ajung pe la guvernare ori îi fură, ori nu au chef să muncească dacă nu e nimic de furat”, a notat Dacian Cioloș, într-o postare de pagina sa de Facebook.