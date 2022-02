Este oficial! Dacian Cioloș a demisionat de la conducerea USR: Rămân în partid ca membru

Dacian Cioloș și-a prezentat decizia în urma unei conferințe de presă. În acest context, Cătălin Drulă devine președinte interimar al USR.Demisia vine după ce programul propus de el a picat la votul membrilor conducerii formațiunii.

„Am considerat firesc și de bun simț să îmi prezint demisia dinfuncția de președinte al USR. Sensul pentru care am candidat a fost să contribui la modernizarea partidului. Aveam nevoie și de susținea Biroului Național, dar nu am primit-o. Voi rămâne în continuare în partid. USR rămâne o alternativă la extremism. Nu mai departe de astăzi am văzut cum pot unii să reacționeze. Iau oamenii de gât. Este nevoie de un partid credibil, conectat la ce-și dorește societatea.

Este necesară o deschidere USR față de mediul de afaceri și raportarea oamenilor care îi scoatem în față la opinia cellor care ne-au susținut. Am decis să demisionesz din Poziția d epreșdinte. Rămân în partid ca memdru. Va rămâne președinte interimar Cătălin Drulă, până când se vor organiza noi alegeri. Din punctul meu de vedere este nevoie de mai mult decât atât. Să înceapă o dezbatere în partid, deoarece business as usual nu este o soluție bună. Este nevoie de o modificare a statulului. Rog forța care a ținut viu acest partid să nu plece și să rămână să se bată pentru ca acest USR să se modernizeze“, a declarat Dacian Cioloș.

Este nevoie de schimbări din interior

Dacian Cioloș a criticat coaliția de la guvernare și a mai spus că USR are nevoie de schimbări care să vină din interior.

„Majoritatea care consuce România, blochează reforme, în opinia mea. USR are nevoie de o redinamizare din interior. Le transmit susținătorii care au asistat la zbaterile noastre interne că dialogul poate fi mai dur, poate fi mai direct. Aceatsă neliniște, dacă e bine canalizată poate să producă un partid care să conducă societatea. Oricât de greu ar fi, USR are în față o perioadă din care trebuie să tragă învățămintele intrării la Guvernar și să ofere o nouă paltformă pentru 2024. Un partid nu poate convinge în exterior, decât are are coerență și coeziune din interior. Asta mi-am dorit eu, dar nu am reușit“, a mai spus Dacian Cioloș. își doresc o schimbare din interior.

Nu am putut să colaborăm

Cioloș a mai spus că a lipsit încrederea că va putea colabora cu Biroul Național. „În vară i-am propus lui Dan Barna să nu candidăm niciunul dintre noi la șefia partidului, pentru a crea o regenerare, care era necesară. Am ajuns în această situație câte luni mai târziu. Nu voi mai candida la funcția de președinte al USR, nu are niciun sens. Nu puterea mi-a lipsit mie, ci încrederea că putem reuși să colaborăm. Când ai un vot 14 la 11 arată că există o falie care nu poate fi depășită“, a mai spus Dacian Cioloș.

Întrebat dacă ia în calcul o candidatură la președinție, Dacian Cioloș a spus că pentru acest lucru este nevoie de un partid puternic în spate, lăsând să se înțeleagă că nu este cazul USR.