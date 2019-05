Dacian Cioloș a fost pus pe gardul Doinei Cornea, pe care l-a păzit când era militar la Securitate

Fiul opozantei Doina Cornea, Leontin Horaţiu Iuhas, a declarat, miercuri seara, că l-a găsit pe gardul casei pe Dacian Cioloș.





„Domnul Dacian Cioloș a spus că el stătea lângă gardul mamei mele când a fost pus să o păzească. Ieri l-am găsit pe gard, era un afiș electoral și nu cred că a fost pus întâmplător acolo”, a declarat Iuhas la emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3. Acesta a adăugat că este ciudat și faptul că, pe când era militar Cioloș a ajuns chiar la trupele de Securitate.

Într-un film prezentat, fragmente din Memorialul Durerii, Doina Cornea povestea cum era bătută de milițienii care o păzeau, dar și de lovituri primite la sediul Miliției.

Istoricul Marius Oprea a avut o intervenție telefonică și a spus că în acea perioadă, Virgil Ardelean, unchiul lui Dacian Cioloș, era șeful Miliției din Cluj.

În urmă cu două zile, Dacian Cioloș a recunoscut acest element biografic, că a păzit casa Doinei Cornea, dar susține că nu știa ce este acolo. Am fost militar în termen, repartizat la o unitate militară care aparținea de Ministerul de Interne de atunci. Se numeau trupele de Securitate, cele care au devenit după Revoluție actuală Jandarmerie. Misiunea noastră de militari în termen era să asigurăm pază la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizați a fost și supravegherea unei intersecții, despre care am aflat mai târziu că era de fapt stradă care ducea spre casă doamnei Cornea”, a declarat Cioloș pentru Mediafax.

Leontin Iuhas exclude posibilitatea că Cioloș nu știa. El a povestit că toată lumea știa, că încetineau și autobuzele care treceau pe acolo pentru ca cei care erau în ele să o înjure și batjocorească.

