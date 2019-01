Dacian CIOLOȘ a decis să CANDIDEZE. Ce va spune Iohannis?

Fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, spunea, în vara anului 2018, că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din decembrie 2019 împotriva președintelui Klaus Iohannis.





Dacă la prezidențiale, până acum, nu s-a arătat interesat să candideze, Dacian Cioloș s-a înscris în cursa internă din formațiunea PLUS pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai 2019.

„PLUS a închis listele de candidatură internă pentru alegerile europene care vor avea loc în 26 mai 2019. În competiția internă s-au înscris 186 de candidați. Urmează perioada de validare, în care candidaturile vor fi analizare din punct de vedere procedural. Lista de candidați eligibili va fi anunțată pe 12 ianuarie”, transmite partidul.

Lista pentru Parlamentul European va fi decisă printr-un vot online securizat și vor fi aleși 43 de candidați care vor fi aranjați pe locurile eligibile într-un Consiliu Național al partidului.

Dacian Cioloș se află în plină campanie internă alături de ceillalți candidați. „Nu sunt singurul român cu o astfel de experiență, dar sunt unul dintre cei care pot folosi această experiența la cel mai înalt nivel. Desigur, mulți mă vor acuza că nu urmăresc decât să plec departe de țară, în cazul de față la Bruxelles. Dar nu este așa, iar în perioada următoare am să fac tot ce îmi stă în putință să conving cât mai mulți oameni de bunele mele intenții. România are nevoie vitală de a fi reprezentată în Parlamentul European de oameni competenți, care să lupte pentru binele tuturor românilor – atât al celor rămași acasă, cât și al celor din diaspora. Ca să facem țara noastră bine, e nevoie să punem la bătaie toată priceperea și toată energia noastră, pe toate fronturile. A fi europarlamentar nu înseamnă a-ți trăda țara. Din contră! Iar planul meu e să începem să reconstruim România. Am de gând să muncesc pentru țara mea și voi face asta și acasă, și în Parlamentul European“, a declarat Dacian Cioloș, potrivit impreunapentruromania.ro.

