Ce să faci dacă ți-ai pierdut iPhone-ul și nu mai are baterie

Dacă te întrebi cum să găsești un iPhone cu bateria descărcată sau cum să găsești un iPhone pierdut sau furat care este oprit, există metode pentru a recupera dispozitivul sau pentru a-ți salva datele confidențiale dacă este imposibil de recuperat.

Caută-ți telefonul pierdut folosind alte dispozitive Apple Trebuie să dețineți un iPad sau un Mac separat sau orice produs Apple. Ori să împărtășiți localizarea cu un grup de partajare în familie sau aveți acces la un iPhone, iPad sau Mac care aparține unui membru al grupului. Puteți utiliza unul dintre aceste dispozitive pentru a vă găsi iPhone-ul pierdut. Dacă iPhone-ul tău este offline, îl vei putea urmări, atâta timp cât alte dispozitive Apple sunt în apropiere. Îl poți urmări și dacă este stins sau cu bateria descărcată. Poți vedea ultimul loc unde se afla înainte ca bateria să se descarce. Metoda 1 – folosește iPhone-ul sau iPad-ul altei persoane Deschideți tableta, intrați pe aplicația Find My app și atingeți Devices tab. O hartă se va afișa cu lista Find My-enabled devices. Selectează-ți iPhone-ul tău. Dacă iPhone-ul tău este stins, va apărea pe hartă ca un iPhone cu ecran negru. Îl vei putea localiza unde s-a stins sau i s-a descărcat bateria. Dacă iPhone-ul tău este aprins, va apărea ca fiind activ, cu ecran colorat. Vei putea vedea inclusiv bara care îți arată energia rămasă de la baterie. Atinge butonul Directions pentru a intra pe Apple Maps. Dacă iPhone-ul este aprins, poți atinge Play Sound pentru a-l localiza. Apasă ACTIVATE sub marcajul Lost to remotely lock your device și îți va afișa mesajul cu numărul tău de telefon în cazul în care cineva ți l-a găsit. Dacă telefonul tău este stins, îi dai „toogle” la Notify When Found pentru a trimite notificări și a-l localiza în cazul în care se aprinde. Metoda 2 – Tehnologia iCloud, fie și cu Android, îți poate recupera iPhone-ul

Dacă aveți acces doar la un telefon Android, aceasta este metoda de utilizat pentru a vă urmări iPhone-ul de pe Android sau de pe un computer, deoarece puteți utiliza un browser web pe orice dispozitiv pentru a vă conecta la iCloud.com.

Dacă aveți aplicația Find My pe Mac (ar trebui să fie instalată în mod prestabilit), este recomandat să treceți la aplicație în loc să utilizați browserul. Acest lucru se datorează faptului că opțiunea iCloud oferă doar funcționalități limitate: deși încă vă permite să vizualizați ultima localizare pe o hartă, nu puteți obține indicații pas cu pas către dispozitivul pierdut.

Trimiteți ping către iPhone-ul din apropiere sau să-l plasați în Lost Mode pentru a vă proteja datele sau dacă trebuie să știți cum să urmăriți iPhone-ul de pe Android. Logați-vă pe iCloud cu ID de la Apple și parolă, dă click pe Allow pentru a folosi iCloud și a completa autorizarea în doi pași, dai click pe app icon Find iPhone, selectează All Devices și alege „your missing iPhone”. La fel ca și în cazul primei metode, telefonul apare negru dacă este stins sau colorat dacă este aprins. Dacă este aprins, îi vei vedea bateria și momentul când a fost utilizat ultima oară. Dacă este stins, folosește Play Sound pentru a localiza iPhone-ul în caz că te apropii.

Ce faci dacă iPhone-ul e furat sau pierdut permanent?

Soluția finală pentru un telefon furat sau pierdut permanent într-un loc unde niciun om nu poate ajunge este să intri în Lost Mode.

Selectezi numărul tău de telefon de la iPhone-ul pierdut.

Apeși opțiunea Erase this Device, transmite iPhonelife.