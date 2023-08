Cutremur pe Wall Street. Mari bănci americane, sub supraveghere

Cutremur pe Wall Street. Sistemul financiar din Statele Unite se confruntă cu grave probleme din cauza modului în care sunt gestionate ratele dobânzilor. În acest context, agenția de evaluare financiară Moody’s a decis să reducă ratingurile de credit pentru un număr de zece instituții bancare mici şi mijlocii din SUA. De asemenea, agenția a plasat alte bănci, dintre cele mai importante, de pe Wall Steet sub supraveghere, cu perspectivă negativă, transmite CNBC.

Conform sursei citate, Moody’s a scăzut ratingurile cu treaptă mai jos în cazul a zece bănci, în vreme ce alte instituții între care Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers şi Northern Trust au fost plasate sub supraveghere, în vederea retrogradării. Moody’s şi-a schimbat, de asemenea, perspectiva în negativă pentru alte 11 bănci, inclusiv Capital One, Citizens Financial şi Fifth Third Bancorp.

„Băncile americane continuă să se confrunte cu riscurile de gestionare a ratelor dobânzilor şi a activelor şi pasivelor (ALM), cu implicaţii pentru lichiditate şi capital, deoarece lichidarea politicii monetare neconvenţionale drenează depozitele la nivel de sistem şi ratele mai mari ale dobânzilor scad valoarea activelor cu dobândă fixă”, au spus analiştii Jill Cetina şi Ana Arsov, în nota de cercetare însoţitoare care a stat la baza deciziei Moody’s.

Potrivit raportului, rezultatele din trimestrul al doilea arată că există presiuni în creștere asupra profitabilității mai multor bănci. Iar acest lucru le va reduce capacitatea de a genera capital intern. O astfel de situație se întâmplă, conform raportului, în perioade de recesiune.

„Între timp, rezultatele din T2 ale multor bănci au arătat presiuni în creştere asupra profitabilităţii, care le vor reduce capacitatea de a genera capital intern. Acest lucru se întâmplă în timp ce o recesiune uşoară în SUA este aşteptată pentru începutul anului 2024 şi calitatea activelor pare să scadă de la niveluri solide, dar nesustenabile, cu riscuri deosebite în portofoliile de proprietăţi imobiliare comerciale (CRE) ale unor bănci”, arată documentul.

Băncile regionale din SUA au intrat în atenție, la începutul acestui an, după ce prăbuşirea Silicon Valley Bank şi Signature Bank a declanşat o criză a depozitelor în sector. Panica s-a extins și în Europa unde a fost nevoie ca gigantul elveţian Credit Suisse să fie salvat de rivalul UBS.

Situația rămâne dificilă pe piața financiară

Deşi autorităţile au făcut eforturi mari pentru a restabili încrederea, Moody’s a avertizat că băncile cu pierderi substanţiale nerealizate pot fi totuşi susceptibile la pierderi bruşte ale încrederii pieţei sau a consumatorilor. Rezerva Federală a majorat în iulie dobânda de referinţă pentru împrumuturi la un interval de 5,25%-5,5%. Autoritățile americane au înăsprit agresiv politica monetară în ultimul an şi jumătate, în încercarea de a controla inflaţia vertiginoasă.

„Ne aşteptăm ca riscurile ale băncilor să fie exacerbate de creşterea semnificativă a dobânzii de politică monetară a Rezervei Federale, precum şi de reducerea continuă a rezervelor din sistemul bancar la Fed şi, în consecinţă, a depozitelor din cauza QT-ului în curs. Este probabil ca ratele dobânzilor să rămână mai ridicate pentru mai mult timp până când inflaţia revine în intervalul ţintă al Fed şi, după cum s-a menţionat mai devreme, ratele dobânzilor pe termen lung din SUA se mişcă, de asemenea, mai sus din cauza multiplilor factori, care vor pune şi mai multă presiune asupra activelor cu dobânzi fixe ale băncilor”, a mai spus Moody’s în raport.

Moody’s a avertizat că o înrăutăţire a calităţii activelor băncilor care se prefigurează într-un orizont de timp.