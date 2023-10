Cutremur puternic în Mexic. Oamenii au fugit, speriați, din case

Un cutremur puternic a avut loc în sudul Mexicului și s-a simțit până în capitala Ciudad de Mexico. Până în prezent nu au fost anunțate victime. Seismul cu magnitudinea 6,3 s-a produs în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în sudul Mexicului.

Anunțul a fost făcut de serviciul naţional de seismologie pe reţeaua socială X (fostă Twitter).

Epicentrul seismului a fost situat în oraşul Matias Romero din statul Oaxaca. Potrivit USGS, cutremurul a avut epicentrul la o adâncime de 108 kilometri. În Ciudad de Mexico, localnicii au fugit din case de frică.

An earthquake alarm sounded in Mexico City late on Friday

the quake’s magnitude at 6.3, with its epicenter near the town of Matias Romero in southern Oaxaca state.#earthquake #MexicoCity #Oaxaca pic.twitter.com/qRKMGur3vt

