Cutremur în România. Este cel mai puternic din ultima lună. INFP în alertă

Cutremur în România. INFP este în alertă după o serie de două seisme care au avut loc în Vrancea. Unul dintre ele a fost cel mai puternic din ultima lună.





Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 17/03/2019 la ora 04:47:21(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 120km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(24km), Covasna(38km), Întorsura Buzăului(45km), Târgu Secuiesc(52km), Mizil(60km).

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 17/03/2019 la ora 01:07:05(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.4 pe scara Richter, la adancimea de 130km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(39km), Buzău(50km), Odobești(53km), Râmnicu Sărat(53km), Covasna(54km)

Amintim că specialiștii de la Institutul pentru Fizica Pământului au făcut recent o simulare a modului în care s-ar propaga unda seismică, în ce zone ar putea exista cele mai multe victime şi unde se vor prăbuşi cele mai multe clădiri, în cazul unui cutremur de magnitudine mare.

„În cazul unui cutremur, noi avem rol de informare privind parametrii cutremurului în timp real. Practic, putem anunţa autorităţile cu 25 de secunde înainte de a veni unda puternică în Bucureşti, după aceea se primesc parametrii cutremurului, cum a fost şi cel din scenariu, de 7,5 grade la adâncimea de 140 de kilometri.

Noi putem estima care a fost distribuţia intensităţior în teritoriu, faţă de zona epicentrală, astfel încât, în funcţie de intensitate, putem estima pagubele la clădirile civile.

Zona Vrancea este cea mai afectată privind felul de percepţie al cutremururelor şi intensitatea la nivel de localităţi. După aceea se distribuie către Buzău, către nord.

Dacă seismul ar fi noaptea, toată populaţia s-ar găsi în clădirile rezidenţiale şi atunci numărul victimelor ar fi mult mai mare faţă de situaţia când cutremurul s-ar produce ziua şi toată lumea ar fi la serviciu. După cum ştiţi, şcolile sau instituţiile publice sunt construite la un nivel de intensitate ridicat faţă de clădirile rezidenţiale.

Pe partea de prevenţie, ar fi bine să se pună accentul privind cum ne comportăm la cutremur. Să nu ieşim din clădire când simţim cutremurul, să căutăm locul cel mai sigur din locuinţa noastră”, a precizat Corina Matlinschi, specialist la Institutul pentru Fizică a Pământului, la Antena 3.

De asemenea, în această toamnă, inginera Kovacs Erika Iuliana a susţinut recent că a descoperit o metodă sigură de prezicere a cutremurelor. Potrivit acesteia, cu câteva ore înainte de cutremure, când tensiunea acumulată între plăcile tectonice depăşeşte o valoare critică, plăcile tectonice încep să vibreze şi emit unde sonore, infrasunete cu frecvenţa între 4,5 – 5 Hz.

Kovacs susține că aceste infrasunete se transmit pe sub pământ şi nu pot fi percepute de urechea umană, care aude numai sunete cu frecvenţa între 20 Hz – 20000 Hz.

Infrasunetele sunt percepute însă de diverse specii de animale, care au un comportament diferit înainte de un cutremur mare.

Cum infrasunetele preseismice se transmit pe sub pământ, nu sunt detectate de microbarometrele folosite de seismologi, deoarece microbarometrele monitorizează fluctuațiile infrasonice ale atmosferei.

