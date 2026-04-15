HAI România! Cutremur politic la Budapesta. De la implicarea serviciilor secrete britanice, la rolul Rusiei







Ce se ascunde cu adevărat în spatele înfrângerii neașteptate a lui Viktor Orbán și a ascensiunii fulminante a lui Péter Magyar? Într-o analiză geopolitică explozivă, alături de colonelul (r) Tudor Păcuraru și jurnalistul Romeo Couți, disecăm culisele politicii maghiare și impactul direct asupra României. Descoperă cum intervenția serviciilor secrete occidentale a scos la iveală legăturile profunde cu Moscova, de ce a greșit strategic UDMR mizând pe o singură carte și care este jocul real (și cinic) din spatele susținerii partidelor suveraniste din țara noastră.

Un material esențial pentru a înțelege noua realitate geopolitică din regiune! 👇 Cine este Péter Magyar și de ce pierde Orbán? Explicăm profilul lui Magyar, supranumit un „Viktor Orbán cu față umană”, și arătăm de ce sistemul creat de Orbán se întoarce acum împotriva lui. Eroarea strategică a UDMR în România Jurnalistul Romeo Couți explică greșeala lui Kelemen Hunor de a juca exclusiv pe cartea lui Viktor Orbán și anticipează o resetare majoră a UDMR.

Banii rușilor și „Lebăda neagră de pe Balaton” Un moment de maximă tensiune: colonelul Tudor Păcuraru aduce în discuție ipoteza că Orbán este controlat de Moscova încă din anii '80-'90, menționând sume concrete și compromaturi rusești. Interceptarea Lavrov-Szijjártó și intervenția MI6 Dezbatem scurgerea convorbirii telefonice dintre miniștrii de externe rus și maghiar.

Un detaliu de intelligence fascinant care implică serviciile secrete britanice (MI6) și arată gradul de monitorizare la vârf în Europa.