Se pare că motivele demisiei echipei condusă de Serinela Spătărelu sunt reprezentate de neînțelegeri între echipa redacțională și patronat.

În continuare, redăm mesajul postat de jurnaliști pe site-ul Ziare.com:

,,Dupa 13 ani, va spunem la (buna) revedere.

Au fost 13 ani in care impreuna cu voi am construit, caramida cu caramida, o casa trainica in care am trait cele mai frumoase momente, dar si evenimentele tragice si dureroase din Romania si din lume.

Am scris si am construit mereu avandu-va ca reper pe voi, cititorii, iar aceste randuri acum, la finalul unui drum, sunt despre voi.

Voi ne-ati dat increderea si puterea sa facem presa la cele mai inalte standarde jurnalistice.

Am scris articolele verificand informatia si citand cele mai credibile surse, v-am dat informatia exact asa cum era si am adaugat contextul, am prezentat toate punctele de vedere despre un subiect, am emis opinii bazate pe fapte, argumentate, ne-am cerut scuze atunci cand fara sa vrem am informat gresit, pentru ca am avut incredere in discernamantul vostru.

Voi ne-ati dat increderea sa spargem tiparele presei de astazi.

Despre „cititorul pe net” se spune ca citeste putin, in diagonala, nu isi bate capul cu credibilitatea sursei, logica, argumente, de aceea e bine sa scrii articole scurte si „subtiri”, sa dai titluri spectaculoase si sa pui un titlu care sa il oblige sa dea click, pentru ca altfel nu „te-ai facut” nici macar cu o afisare.

Si mai e stiut ca „cititorul pe net” nu da niciun leu pentru ceea ce citeste, iar banii vin din reclama si vin cu atat mai multi cu cat sunt mai multe afisari. Motive multe, simple si clare.

Si, totusi, am ales sa scriem asa cum am crezut noi ca ati fi bine informati, ca ati avea toate informatiile necesare ca sa va faceti singuri o parere, ca sa luati decizii in cunostinta de cauza.

Am facut interviuri, analize, reportaje si anchete, desi nu mai sunt genuri usor realizabile in presa de astazi, sleita de resurse umane si financiare si bombardata de teme si evenimente care, de multe ori, fac agenda jurnalistilor si nu mai lasa timp pentru altceva, pentru o privire de ansamblu, pentru gasirea aspectelor relevante.

Si am mai ales sa renuntam la reclamele invazive, chiar daca aduceau bani, dar stiam ca va agreseaza si asta a contat mai mult.

Am refuzat contracte de publicitate de la stat, bani pentru care ni se cerea „sa scriem si noi ceva acolo” sau sa nu mai publicam opinii despre anumite personaje politice.

Iar echipa de vanzari a fost de acord. Pentru noi, respectul fata de meseria de jurnalist si fata de cititori e mai valoros decat banii.

Am crescut impreuna, am invatat de la voi, cititorii, din mesajele si reactiile pe care ni le-ati trimis, am devenit mai buni pentru ca ati ales sa fiti alaturi de noi si sa ne spuneti ce va place si ce va nemultumeste, ce vreti mai mult sau altfel.

A fost greu? Cand crezi in ceea ce faci nu este greu, este vorba doar de o alegere.

Voi ati fost motivul pentru care am scris in timp ce traiam cele mai emotionante evenimente.

Voi ati fost motivul pentru care, zi de zi, am lucrat cu pasiune si dedicare, intr-un ritm pe care altii l-ar putea considera infernal.

O zi de lucru pentru noi incepe la 6 dimineata si se termina dupa 12 noaptea, asta daca nu sunt alegeri sau atentate sau ordonante date in miez de noapte, conferinte tinute cand trei sferturi din Romanie doarme. Aspect irelevant pentru noi, pentru ca oricand ati fi decis sa intrati pe site, important era sa gasiti tot ce va interesa, complet, accesibil, logic.

Cu gandul la voi, am scris, am fotografiat si am transmis in direct de la cele mai importante evenimente, de la protestele fata de ordonanta 13 sau de la reprimarea violenta a mitingului pasnic din 10 august, am tastat cu lacrimi in ochi la Colectiv, am tastat apasat, incrancenati de grozaviile de la Caracal si cu spaima umana care ne-a cuprins pe toti in timpul pandemiei.

Am tastat rezultatele alegerilor de fiecare data cu a zecea cafea in fata, dupa o noapte nedormita, sfidand uneori limitele fizice umane.

Am tastat chiar daca simteam nevoia sa chiuim si sa sarim in sus de bucurie, asa cum si voi faceati, la victoriile Simonei Halep, semifinala nationalei de fotbal la Europeanul de tineret, bronzul mondial obtinut la handbal feminin sau cand Bute a devenit campion Mondial.

Am tinut cu o mana paharul de sampanie, in timp ce verificam daca a aparut Plugusorul pe site, la granita dintre ani, si am citit impreuna primele voastre comentarii din noul an, postate la doar cateva secunde dupa miezul noptii.

Jurnalisti si echipa tehnica, prezenta la fiecare eveniment, gandind cum sa va faca viata mai usoara cand intrati pe site, am trait impreuna cu voi toate socurile, dar si momentele incredibile de solidaritate umana de care a dat dovada natiunea romana in ultimii ani.

Voi sunteti cei care ne dati motivul sa mergem mai departe, sa ne facem meseria asa cum stim mai bine, sa ne pastram standardele si pasiunea pentru ceea ce facem.

Am crescut impreuna in acesti 13 ani. Am ales, de fiecare data, drumul mai greu – sa verificam din doua surse, nu sa dam primii; sa nu dam titluri cu scopul de clickbait; sa facem texte mai lungi, complexe, care sa va puna pe ganduri, sa va ofere alternative si informatia necesara sa va faceti o parere; sa scriem despre cercetare, stiinta, cultura, despre voluntari si lucrurile bune care se intampla; sa mergem impotriva curentului, cand aveam argumente pentru a sustine altceva, emitand o opinie care era evident ca nu va fi, in acel moment, pe „placul publicului”.

Ni s-a spus, de fiecare data, ca nu va merge, ca publicul este superficial, nu citeste decat titlul, nu este interesat sa stie, ci sa comenteze fara sa stie, nu mai are timp etc.

Am mers mai departe, cu incredere ca daca respecti standarde jurnalistice, daca ai valori si principii si le aplici in tot ceea ce faci, daca „in slujba publicului” este un reper, o credinta, ratiunea de a fi a meseriei de jurnalist, in timp o sa ai un public de calitate, inteligent, educat si implicat.

Si cei peste 5 milioane de cititori la care am ajuns astazi, pornind de la sub 300.000 in urma cu 13 ani, arata cat de multi suntem.

Cu prietenie si respect, va multumim”, acesta este mesajul postat de jurnaliști.

Mesajul este semnat de:

Camelia Badea

Bogdana Boga

Alexandru Dan

Oana Dimitriu

Valentin Dimitriu

Andreea Diochetanu

Ioana Ene Dogioiu

Ionut Gaman

Andreea Ghinea

Magda Gradinaru

Emilian Isaila

Gabriel Kolbay

Florin Necula

Alexandru Nistor

Irina Olteanu

Constantin Pescaru

Anca Petrache

Victor Pitigoi

Camelia Sisea

Serinela Spatarelu

Alexandra Sandru

Cristi Soitu