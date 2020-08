Șeful Serviciului Grupuri Infracționale Violente, Andrei Marius, a afirmat că mai multe anchete în care erau cercetate fapte grave au fost deturnate din interior, la presiunea conducerii.

„Reporter: S-au oprit unele anchete pentru că nu ați mai putut colabora cu DIICOT și ancheta fapte mai grave?

Comisar-șef Andrei Marius: Așa este, unele anchete au fost oprite de pe o zi pe alta.

Serviciul Grupuri Infracționale Violente – structura din Poliția Capitalei care se ocupă de documentarea și destructurarea clanurilor – există sub această formă din 2013. Tot de atunci, la comandă este comisarul-șef Andrei Marius. Este prima oară când ofițerul de poliție apare public și spune că haosul din București a început de când structura a fost forțată să își reducă brusc activitatea.

Andrei Marius: Să ne gândim dacă în anii 2014-2015-2016 astfel de evenimente au mai fost, vă spun că NU au mai fost lucrurile astea. Au început să apară pe fondul slăbirii acestei structuri la nivel de București și odată cu, probabil, această pandemie și întoarcerea în țară a multor infractori din alte state europene”, potrivit digi24.ro.

El susține că după întreruperea colaborării cu DIICOT, anul trecut, oamenilor săi li s-a interzis să lucreze în dosare grele.

„Andrei Marius: Nu pot să vorbesc despre acele anchete, nu știu în ce fază sunt, s-ar putea să vorbesc de anumite anchete care sunt în desfășurare și nu ar fi profesional din partea mea. Cert este că nouă ni s-a oprit delegarea în acele anchete! (…) Așa cum am menționat în toate materialele pe care le-am făcut, am încercat să arăt că aceste ingerințe și presiuni nejustificate nu fac decât să afecteze activitatea serviciului, care, până la urmă, se va vedea în stradă, prin acele conflicte stradale care pot să apară între membrii acestor grupuri.

Ofițerul spune că s-a plâns în zadar șefilor.

Andrei Marius: Pe finalul anului și în toate materialele pe care le-am făcut cu cercetarea prealabilă am informat vizavi de presiunile puse.

Reporter: Ați informat ierarhic, pe șeful Poliției Române. Ce vi s-a și răspuns?

Andrei Marius: Nu am primit un răspuns în acest sens. Am raportat de fiecare dată șefilor ierarhici și toate aceste aspecte am încercat să le rezolvăm instituționaal.

Reporter: Nu s-a întâmplat nimic.

Andrei Marius: Nu s-a întâmplat nimic.

Șeful Serviciului Grupuri Infracționale spune că abia de anul acesta structura își desfășoară activitatea normal, după ce conducerea Poliției Capitalei a fost schimbată. Serviciul Grupuri Infracționale este cel care ar fi trebuit să prevină scandalul dintre clanuri, care s-a lăsat cu uciderea lui Emi Pian.

Andrei Marius: Nu a fost o stare conflictuală latentă anterioară, a fost o situație absolut inopinată. (…) La finalul anului trecut, la nivelul serviciului pe care îl coordonez a fost primită o informare cu privire la o anumită adresă din sectorul 6, însă nu era vorba despre adresa unde s-a întâmplat incidentul, ci o cu totul altă adresă.

Comisarul șef mai spune că e greu de ținut pasul cu interlopii, în condițiile în care din structura pe care o conduce fac parte doar 35 de oameni.

Reporter: De ce va feriți să spuneți un număr al grupărilor care acționează în Capitală?

Andrei Marius: Fiindcă nu vrem ca opinia publică să creadă că orașul în care trăim este un oraș al interlopilor sau al grupărilor infracționale”, potrivit digi24.ro.