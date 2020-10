Mărturia uneia dintre victimele primarului din Mogoşeşti, reales in functie, chiar şi după ce a intreţinut relaţii sexuale cu minore chiar în primărie.

Tânăra povesteşte că a fost răpită de un traficant de minori şi violată de primar chiar în sediul primăriei. Fata este revoltată că primarul are în dosar doar calitatea de martor şi îl suspectează că a scăpat de condamnare beneficiind de relaţii şi de influenţă.

Dialog halucinant. Victima a povestit totul!

– A venit omul, a tras de noi… Pur și simplu ne-a folosit pe toate.

– Crezi că din ce s-a întâmplat acolo, primarul ar fi putut să-și dea seama că sunteți acolo împotriva voinței voastre?

– Da, normal că ar fi putut să-și dea seama. Dar acel primar era și el beat sau drogat. Nu știu ce s-a întâmplat că omul pur și simplu s-a folosit de noi. Ne-a forțat.

– Adică, era un viol?

– Da.

– Noi am început să plângem, să ne speriem… Dar persoana care ne-a luat și ne-a dus a luat bani în ziua respectivă pentru noi.

– Erau pe atunci vreo 10 milioane. O sumă mare.

– Eu una am reușit să scap. Am prins momentul, era ușa deschisă și am reușit să scap. Atunci. Am reușit să scap, dar m-a prins și am fost bătută. Ne-a ținut și sechestrate…”

Primarul, spune victima, a fost primul și singurul ei client. Cel care o sechestrase în scopul de a o trafica, aflase între timp că adolescenta e căutată de poliție, pentru că părinții o dăduseră dispărută. Așa că pentru a scăpa de probleme, a amenințat-o că o omoară dacă vorbește și i-a dat drumul acasă.

De fapt, proxenetul ei făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic de minore care își întinsese tentaculele până-n Italia. Iar capul grupării era nimeni altul decât Costel Cojocaru, fiul șefului de la Cercetări Penale din Pașcani, scrie Antenta3.