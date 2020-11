Niculae Duduianu (77 de ani), tatăl lui Emi Pian, interlopul ucis în această vară, de un rival, se află închis după gratii și execută o condamnare de 5 ani și 10 luni pentru o tentativă de omor. După ce a petrecut o perioadă la Rahova, seniorul clanului a fost mutat la Dej și în prezent este internat la spitalul penitenciarului, pentru că este grav bolnav.

În aceste condiții, în care are probleme de sănătate, Niculae Duduianu speră se fie eliberat și a făcut o solicitare către autoritățile abilitate, în acest sens. Magistrații de la Judecătoria Dej au vrut să-l audieze pe deținut, prin teleconferință, în urmă cu două săptămâni, pentru a putea decide dacă acesta va fi pus în libertate. Însă, din cauza stării fizice precare, el nu a putut să ia contact cu judecătorii. Avocatul a prezentat mai multe documente medicale, care certifică faptul că Niculae Duduianu are mari probleme de sănătate, conform wowbiz.ro.

„Este efectiv la mila colegilor de cameră”

Pe de altă parte, magistrații au transims că deținutul nu are dreptuș să solicite eliberarea condiționată mai devreme de 15.08.2022. Și asta pentru că a fost condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare, pentru tentativă de omor. Conform actelor înaintate de avocatul apărării, Duduianu senior a suferit două atacuri cerebrale, are diabet, este cardiac și are dureri la coloana vertebrală.

Tatăl lui Emi Pian se poate deplasa doar cu ajutorul unui scaun cu rotile și a ajuns „să depindă de colegii de celulă pentru a merge la toaletă”, conform sursei citate.

„La acest moment este efectiv la mila colegilor de cameră care îl dau jos din pat în duc la toaletă, îl spală ca pe un copil mic pentru că nu poate la momentul de față. Depune la dosar înscrisuri medicale. Apărătorul (…) apreciază că petentul are un grad de risc scăzut, având în vedere că este o persoană care are peste 77 de ani, o persoană care se află imobilizată în cărucior, nu poate merge singură, o persoană care a suferit 2 AVC–uri, este cardiac, are diabet, cu probleme de coloană și de aceea nu poate merge”, se precizează în cererea avocatului lui Niculae Duduianu