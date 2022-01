Cutremur devastator. Sunt morți și răniți, sute de case au fost distruse

Conform primelor informații, acest cutremur a avut o magnitudine de 5,3 grade și pe lângă cei 12 morți, a făcut și numeroși răniți. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale din Afganistan, după cum relatează agenția de presă AFP.

Conform informațiilor existente la această oră, seismul a afectat mai multe locuințe din districtul Qadis, provincia Badghis. Victimele au murit în casele lor care s-au prăbușit, a declarat guvernatorul districtual Mohammad Saleh Purdel pentru AFP.

„Au fost și răniți în urma cutremurului”, a spus oficialul afgan, indicând că printre victime se numără femei și copii.

Cutremurul a fost înregistrat de Institutul Seismologic al Statelor Unite (USGS), care a raportat inițial o magnitudine de 5,6. Ulterior, seismologii au revenit și au precizat că magnitudinea afost de 5,3 grade.

According to initials reports 12 people including women and children died and many houses damaged in 5.6 magnitude #earthquake in western province of #badghis #Afghanistan pic.twitter.com/sjSASyPzp4

— Shehzad Gul Hassan (@ShehzadGul89) January 17, 2022