Social

Cuţitari la 13 ani. Violenţe într-o şcoală din Chişinău

Cuţitari la 13 ani. Violenţe într-o şcoală din ChişinăuSursa foto: Le Figaro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Un elev de 14 ani de la o şcoală din Chişinău a ajuns la spital, după ce a fost rănit la mână cu un cuțit.

Incidentul s-a produs  chiar în incinta instituţiei de învăţământ. Adolescentul ar fi încercat să intervină în timpul unui conflict dintre  alți doi elevi, în vârstă de 13 ani.

Acesta nu este primul atac cu cuţite înregistrat într-o instituţie de învăţământ din Chişinău.

Ce spune Poliţia

Poliția din Chişinău a emis un comunicat în care precizează că incidentul s-a produs pe 22 octombrie, la o recreaţie. Unul dintre elevii de 13 ani ar fi scos cuțitul și l-ar fi îndreptat spre colegul său.

Călin Georgescu, mai aproape de ieșirea din arest. Av. Sinescu: „Mă aștept la o soluție corectă, respingerea contestației DIICOT!”
Călin Georgescu, mai aproape de ieșirea din arest. Av. Sinescu: „Mă aștept la o soluție corectă, respingerea contestației DIICOT!”
Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise

În acest moment a interveni colegul lor, în vârstă de 14 ani, care a încercat să-l potolească pe cel care a scos cuţitul. Intenţia nu s-a soldat cu succes. Adolescentul de 14 ani a fost atins cu lama cuțitului, suferind o rană la mână.

Minorul rănit a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pe acest caz și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Dar și modul în care obiectul ascuțit a ajuns în posesia minorului.

„Totodată, precizăm că, anterior, Poliția și alte instituții abilitate nu au fost sesizate cu privire la comportamentul băiatului sau eventuale incidente în care acesta ar fi fost implicat”, precizează autoritățile.

Deocamdată, nu a fost făcut public motivul conflictului.

Sursa foto: Frepik

Nu este primul caz

Acesta nu este primul caz când un elev este rănit cu cuţitul în incinta şcolii. Aproximativ doi ani în urmă, un elev din clasa a 11-a de la un liceu din Chişinău a fost rănit cu cuţitul de un elev din clasa a 9-a. Victima a suportat o intervenţie chirurgicală la mână pentru a-i fi cusute venele.

Ulterior, a fost lansată versiunea oficială că cei doi s-ar fi bătut de la o fată. Colegii lor însă au vorbit despre o altă versiune, Elevul mai mic l-ar fi atacat pe colegul mai mare pentru că ar fi refuzat să-i dea un pacheţel cu marihuană, pentru care plătise.

Atacatorul, ai căror părinţi se aflau la muncă peste hotare, nu a fost exmatriculat. Administraţia şcolii l-a lăsat să termine ciclul gimnazial.

Stiri calde

21:40 - Bătăi și haos în Parlamentul din Albania. Deputații s-au încăierat în timpul protestelor împotriva premierului Edi Rama

21:30 - Alertă de securitate în învățământ. Incidentele de la Pitești și Bistrița, discutate în ședința CSAT

21:25 - Cutremur puternic de 7 grade pe scara Richter în Tibet. Seismul lovește o regiune devastată de inundații

21:14 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2026. Francezii se înarmează

21:06 - Nicușor Dan atacă la CCR legea privind declararea orașului Voluntari ca municipiu. Ce nereguli a reclamat președintele

20:56 - România are cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Reacția oficială a Băncii Naționale a României

HAI România!

Antreprenorii, în fața unor posibile schimbări legislative. Cine va mai putea redacta un contract

Antreprenorii, în fața unor posibile schimbări legislative. Cine va mai putea redacta un contract

Lipsa de încredere în clasa politică, o problemă tot mai apăsătoare. Ce se întâmplă în România

Lipsa de încredere în clasa politică, o problemă tot mai apăsătoare. Ce se întâmplă în România

Cristela Georgescu, în cărți pentru prezidențiale? Ipoteza unei noi figuri în tabăra suveranistă

Cristela Georgescu, în cărți pentru prezidențiale? Ipoteza unei noi figuri în tabăra suveranistă

Proiecte speciale