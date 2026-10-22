Republica Moldova. Un elev de 14 ani de la o şcoală din Chişinău a ajuns la spital, după ce a fost rănit la mână cu un cuțit.

Incidentul s-a produs chiar în incinta instituţiei de învăţământ. Adolescentul ar fi încercat să intervină în timpul unui conflict dintre alți doi elevi, în vârstă de 13 ani.

Acesta nu este primul atac cu cuţite înregistrat într-o instituţie de învăţământ din Chişinău.

Poliția din Chişinău a emis un comunicat în care precizează că incidentul s-a produs pe 22 octombrie, la o recreaţie. Unul dintre elevii de 13 ani ar fi scos cuțitul și l-ar fi îndreptat spre colegul său.

În acest moment a interveni colegul lor, în vârstă de 14 ani, care a încercat să-l potolească pe cel care a scos cuţitul. Intenţia nu s-a soldat cu succes. Adolescentul de 14 ani a fost atins cu lama cuțitului, suferind o rană la mână.

Minorul rănit a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pe acest caz și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Dar și modul în care obiectul ascuțit a ajuns în posesia minorului.

„Totodată, precizăm că, anterior, Poliția și alte instituții abilitate nu au fost sesizate cu privire la comportamentul băiatului sau eventuale incidente în care acesta ar fi fost implicat”, precizează autoritățile.

Deocamdată, nu a fost făcut public motivul conflictului.

Sursa foto: Frepik

Acesta nu este primul caz când un elev este rănit cu cuţitul în incinta şcolii. Aproximativ doi ani în urmă, un elev din clasa a 11-a de la un liceu din Chişinău a fost rănit cu cuţitul de un elev din clasa a 9-a. Victima a suportat o intervenţie chirurgicală la mână pentru a-i fi cusute venele.

Ulterior, a fost lansată versiunea oficială că cei doi s-ar fi bătut de la o fată. Colegii lor însă au vorbit despre o altă versiune, Elevul mai mic l-ar fi atacat pe colegul mai mare pentru că ar fi refuzat să-i dea un pacheţel cu marihuană, pentru care plătise.

Atacatorul, ai căror părinţi se aflau la muncă peste hotare, nu a fost exmatriculat. Administraţia şcolii l-a lăsat să termine ciclul gimnazial.