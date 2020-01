La mitingul din iunie 2018, au participat 150.000 de mii de oameni aduși din toată țara. Mitingul a fost organizat de PSD în timpul mandatului lui Liviu Dragnea, cu scopul de a șterge din imaginea publică protestele Rezist apărute după adoptarea OUG 13, când sute de mii de oameni au ieșit în Piața Victoriei mai multe zile la rând.

Conform europalibera.ro, Curtea de Conturi a descoperit că sunt probleme cu sumele plătite de PSD pentru organizarea mitingului din 2018, din Piața Universității. PSD a încheiat trei contracte cu SC Holiday Club în valoare totală de 2.746.536 lei (aproape 585.000 euro), pentru trei evenimente importante din PSD: Congresul din martie 2018, mitingul din Piața Victoriei și Consiliul Național din decembrie 2018.

Pe 7 iunie 2018, PSD încheie un nou contract cu Holiday Club pentru mitingul din Piața Victoriei. Sunt emise două facturi, una de 1.091.189 lei (aproape 230.000 de euro) și alta de 954.472 (aproape 203.000 euro), cu specificația organizare miting iunie 2018. Firma a fost înființată în 2016, are un singur angajat, iar cel mai bun an al său a fost în 2018, când a prins contractele cu PSD. Soțul celei care a înființat Holiday Club este cel care deține Ber’s New Solution, cu care PSD a încheiat contracte pentru închirierea aeronavelor folosite în deplasările externe ale liderilor social-democrați.

În Raportul Curții de Conturi se arată că „Documentele prezentate pentru verificare nu au fost în stare să certifice realitatea și exactitatea serviciilor prestate și facturate beneficiarului și corelarea acestora cu contractele încheiate” și i se cere PSD să vină cu noi date despre sumele cheltuite pentru aceste evenimente.

Trezorierul partidului nu a oferit o reacție pe marginea acestui subiect, susținând că urmează să dea un comunicat de presă în acest sens. Potrivit europalibera.ro, președintele Marcel Ciolacu s-a spălat pe mâini, rezumându-se să afirme că „cine a făcut tâmpenii, să răspundă”.

