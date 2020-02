”Eu credeam că presa este plină de jivine. Nu, este paradis, rai. Mai mulți nenorociți ca în politică nu există altundeva. Nu fac niciun pas înapoi, îi calc în picioare. Sunt lipsiți de caracter. Există oameni de bună credință. Dar alții nu au fost niciodată în Marea Britanie, de exemplu, să vadă ce înseamnă onoare. Nu cred că pe vremea lui Marghiloman clasa politică era în acest fel. Noi ne asumăm două tururi la alegeri, dar prietenul tău Victor Ponta vorbește cu noi foarte clar – sunt obligatorii două tururi de scrutin…

Și s-a dat peste cap seara. E doar un exemplu. Noi am început un proces de asumare. (…) Pentru mine a fost un șoc, știam că sunt nenorociți, dar am găsit și oameni de bună calitate. Lumea nu poate fi condusă decât de politicieni. Nu de dictaturi militare, cler, afaceriști, ci de politicieni, așa e lumea construită. Democrația reprezentativă prevede ca cetățeanul să-și aleagă reprezentantul, care poate fi doar politician”, a spus Rareș Bogdan, invitat la Gândul LIVE.

Acesta a ținut să puncteze că liberalii vor guverna indiferent de acțiunile PSD de blocare a procedurilor. Rareș Bogdan crede că Gabriela Firea trebuie înlăturată de la conducerea Primăriei Capitalei și explică faptul că nu țintește funcția ei dar, că va candida dacă nu se poate altfel. ”Trebuie îndepărtată obligatoriu. A făcut zob totul. PNL nu stă în Ludovic Orban și Rareș Bogdan, are un leadership foarte bun. PNL are forța de a găsi candidatul în interiorul său.

Dacă analizăm și vedem că există un candidat PLUS, unul PMP, unul independent, cinci candidați care nu ajung la o omogenizare, sigur că analizăm variantele. Sau un om după modelul meu care să intre în PNL și să-și asume principiile. Deocamdată nu avem motiv să ne uităm în afară. (…) Nu candidez! Sondajele testează încrederea în politicieni.

În cazul în care pe toate analizele se va vedea că niciunul dintre candidații noștri nu pot candida și să și reușească la alegeri, nu ar avea șansă să câștige primăria în fața candidatului PSD și USR – PLUS, mă pun la dispoziția PNL. Sper să nu aibă nevoie! Eu am altă proiecție pentru viața mea! Nu e dorința mea numărul 1 să fiu în campanie”, a punctat liberalul în aceeași emisiune.

În acest context, Rareș Bogdan a dezmințit orice idee de ”blat” cu social democrații: ”Nu stăm de vorbă cu infractorii. Nu am văzut o dezbatere din anul CPUN-ului decât în ziua moțiunii, atât de virulentă. Nu poți să te înțelegi cu PSD, partidul e într-o situație de un grotesc absurd. PSD nu are nici cel mai mic interes să permită PNL să se prezinte în fața electoratului. Noi suntem pe un val de simpatie. Iohannis are 66% câștigați în urmă cu trei luni. E normal că domnia sa va conduce 4 ani și 10 luni România.

Ne dorim anticipate și două tururi. Dacă PSD ne lasă în pace să trecem guvernul Orban 2, noi nu avem de ce să-i dăm jos. Dacă te uiți pe calitatea acestor oameni, vei vedea diferențe majore între pleiada de guverne PSD-Dragnea și ce am oferit noi. Ultimii ani, cei mai negri din istoria recentă”.

