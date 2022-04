Curs valutar joi, 29 aprilie. Ce se întâmplă cu euro și dolarul. Informații oficiale de la BNR

Banca Națională a României (BNR) a emis noul curs valutar pentru vineri, 29 aprilie. Conform datelor prezentate, un euro a fost cotat la valoare de 4,9480 de lei, în timp ce un dolar a atins cota de 4,6774 de lei.

Euro și dolarul și-au menținut trendul ascendent din ultimele zile. Joi, 28 aprilie, un euro a fost cotat la 4.9475 lei, iar dolarul a ajuns la 4.7005 lei.

Cursurile pieței valutare sunt calculate de Banca Națională a României pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile. Cursurile valutare sunt valabile pentru tranzacțiile din următoarele 24 de ore de la emitere.

Indicele ROBOR, aproape de un maxim istoric

Joi, 28 aprilie, BNR a venit cu vești proaste pentru românii cu rate la bănci. Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 4,88% pe an, de la 4,79%, valoare consemnată miercuri. Specialiștii avertizează cu privire la aceste creșteri, precizând că ne apropiem de un maxim istoric. Dacă trendul se menține ascendent, în câteva zile vom depăși valoarea consemnată pe 4 aprilie 2013, când indicele a ajuns la 4.92% pe an.

Indicele ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat și el creșteri. Potrivit datelor furnizate de Banca Națională, cesta a ajuns la pragul de 5,00% pe an, de la 4,95% miercuri. Valoarea indicelui ROBOR la 12 luni a crescut și ea, ajungând joi la 5,07% pe an, de la 5,04% pe an anterior.

Toate aceste creșteri duc la majorarea ratelor românilor. În plus, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a decis recent și majorarea dobânzii-cheie. Aceasta a crescut de la 2,5% pe an, la 3% pe an. De asemenea, s-a decis și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

Valoarea indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 1,86% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2021. Indicele de referință este în urcare față de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.