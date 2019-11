În PSD trebuie făcută ordine! Este declarația președintelui PSD Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, care afirmă că este nevoie de ”curățenie” în partid, țînând cont de rezultatul obținut de PSD în primul tur al alegerilor prezidențiale, scrie Realitatea de Mehedinți. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin care este și președinte al Organizației PSD Turnu Severin, este mulțumit de rezultatele obținute duminică de organizația pe care o conduce, PSD obținând un procent de 31,79% față de PNL cu 29,75%.

,,Le consider alegeri câștigate chiar dacă a fost o luptă puternică cu domnul Klaus Iohannis. Așteptăm turul II, unde noi sperăm că vom obține la fel rezultate bune. Era loc de mai mult, dar important este că le-am câștigat. Încep prin a mulțumi celor care au sprijinit Partidul Social Democrat în Drobeta Turnu Severin, eu îl consider un rezultat bun, sunt ca și procent primul în Oltenia, pe zona municipiilor”, a afirmat, luni, Marius Screciu.

Acesta consideră că este necesară o schimbare la nivelul partidului , trebuind să se țină seama de faptul că alegătorii au sancționat greșelile făcute de PSD pe perioada guvernării.

,,Nu ne culcăm pe o ureche, eu spun că în acest moment PSD are nevoie de schimbare, ne trebuie oameni noi, cu mentalități noi, cu dorință de a se implică în viața comunității. Partidul trebuie să se reformeze chiar dacă noi am câștigat, la nivelul țării sunt foarte multe județe unde eram campioni, acum am pierdut. Poporul ne-a dat în 2016 un vot extraordinar, nu cred, cel puțîn în curând, că ne vom mai întâlni cu acel vot, dar ne-am cam bătut joc de el pentru că am venit cu oameni care nu au fost capabili să ducă la bun sfârșit cu ceea ce am venit în programul de guvernare. Trei guverne, trei prim-miniștri schimbați în trei ani e prea mult pentru noi toți”. Marius Scrieciu crede că PSD va obtine un procent bun în turul doi al alegerilor prezidențiale.

,,Eu sper că ne vom mobiliza cu toții în turul II și vom obține un scor bun. Dacă Victor Ponta a pierdut în 2014 cu 40 la sută, de ce nu ar pierde și Iohannis în 2019 cu 36 la sută? Va fi o luptă dificilă având în vedere numărul de voturi pe care îl are domnul Iohannis în față, dar dacă toți s-ar mobiliza ca în Oltenia, ca în Mehedinți, am avea o șansă. Poate fi un început pentru noi că partid, este important că am intrat în turul ÎI, dar avem o bază de plecare, avem nevoie de stabilitate, de seriozitate, dar în același timp, obligatoriu, trebuie să ne facem și curățenie în partid. Cine vrea să rămână în PSD și să muncească este bine primit, cine merge așa la două-trei capete obligatoriu să plece din partid și să căutăm alte soluții”, a mai spus Marius Screciu. După numărarea voturilor în județuL Mehedinți, Viorica Dăncilă ocupă primul loc ,cu 43.037 de voturi (39,79 la sută), urmată de Klaus Iohannis (37.680 de voturi – 34,84 la sută), locul trei fiind ocupat de Mircea Diaconu, care a obţinut 10.552 de voturi (9,75 la sută).

Te-ar putea interesa și: