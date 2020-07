Victoria Răileanu, actriță care s-a remarcat în serialul „Vlad” difuzat de Pro TV, a trecut printr-o perioadă agitată în ultima vreme. Ea nu mai formează un cuplu cu fostul soț, Conrad Mericoffer, de care a divorțat. Bărbatul a confirmat la Gala Premiilor Gopo că relația pe care a avut-o cu Victoria Răileanu s-a destrămat.

„Ne-am despărțit de anul trecut, acum sunt liber, fac mult sport, merg la sală și scriu scenarii. Am rămas foarte buni prieteni, iar pentru copilul nostru avem custodie comună, astfel că merge când la ea când la mine”, a declarat actorul.

În luna martie au apărut primele semne de întrebare legate de viitorul acestui cuplu. Victoria Răileanu fusese filmată la un restaurant din București alături de Adi Nartea. Apoi, și-a șters toate pozele cu soțul ei de pe rețelele de socializare. La fel a procedat și Conrad Mericoffer. Cei doi au păstrat imaginile în care sunt singuri și pe cele în care apare băiatul lor.

Întrebată într-un interviu acordat pentru Libertatea cu gestionează momentele de criză din cuplu, actrița spunea.

„Nu cred că este o metodă bună să apelez la ceea ce am învățat la actorie, pentru că la actorie învăț despre actorie, nu despre căsnicie sau viață. În căsnicie am apelat până acum la ceea ce știam eu despre celălalt, ce știam că funcționează în comunicarea cu el. Și m-am raportat doar la cealaltă persoană, la ce știam că funcționează la el, nu la generalități pe care le-am învățat la școală. De exemplu, și când am o discuție cu copilul meu, Carol, apelez la ce știu că îl ajută pe el și la ceea ce știu că reacționează ok.”

Odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, multe producții de televiziune au fost afectate. A fost cazul și serialului „Vlad”, ale cărui filmări au fost întrerupte. Actrița Victoria Răileanu vorbea despre perioada pe care o petrece în izolare, acasă, alături de băiatul ei.

Eu îi citesc în fiecare seară, înainte de culcare. Acum este atras de știință și tocmai ce am terminat o carte foarte interesantă pe subiectul acesta. Mi-am propus să îl învăț să scrie până se va întoarce la grădiniță. El își alege trei cuvinte pe zi și dimineața, la prânz și seara scriem câte unul din ele. Deja văd progrese, văd cum prinde încredere în el”, spunea actrița.

„Cred că este foarte important să păstrăm o atmosferă cât mai sigură în casă, dar, în același timp, cred că trebuie să fim sinceri și să le spunem ce se întâmplă și cum ne simțim noi, fără să dramatizăm prea mult. Eu sper ca băiatul meu să își amintească cu plăcere de perioada asta. Îi văd fericirea pe chip pentru faptul că stăm împreună atât de mult timp și că ne conectăm atât de bine, mai mărturisea Răileanu.