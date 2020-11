Avocatul Eliza Ene-Corbeanu prezintă situația de la Judecătoria Sectorului 4, în actualul context epidemiologic, într-o postare pe care a publicat-o pe contul său de Facebook. Potrivit spuselor sale, din cauză că toți justițiabilii care au termene în procese au fost citați de la ora 8.30, sălile sunt super-aglomerate, iar acest lucru nu face decât să crească riscul de infectare cu noul coronavirus, pentru cei prezenți.

„Înghesuială mare la cele două uși de intrare, jandarmi care ne strigă după hârtiuță în ordinea numerelor de pe listele de ședință – numere doar de ei știute, pentru că prostimea (printre care și noi, avocații) a fost citată toată la ora 8,30, să se calce în picioare, în numele izolării trompetate pe la toate televiziunile: Distanțare, distanțare, domnilor!!!!”, a scris avocatul pe contul de Facebook.

Eliza Ene-Corbeanu a arătat că în acest timp, în instanță, judecătorii analizează dosarele și cercetează cauzele din spatele panourilor de Plexiglas, protejați de măștile sanitare.

„Între timp, în lumea reală, oamenii stau în turme așteptând să le vină rândul la dreptate, în fața judecătorilor aflați în spatele pepsiglasurilor și al măștilor bine înfipte. E iluzoriu să crezi că ești la adăpost, când stăm suflet în suflet, așteptând tăcuți și plecați să ne strige cauza”, a povestit Eliza Ene Corbeanu.

Crește numărul de îmbolnăviri în instanțe

Ea a arătat că în instanțe, în rândul avocaților, a justițiabililor și a magistraților, se înmulțesc cazurile de infectare cu noul coronavirus și, cu toate acestea nimen nu ia nici o măsură pentru a evita această situație.

„În jurul meu tot mai mulți colegi se îmbolnăvesc, zilnic descopăr că am intrat în contact cu o persoană testată pozitiv, dar ești obligat să te prezinți in fața instanței, pentru că avocaților nu le este permis să se îmbolnăvească, e un privilegiu mult prea mare. Între timp mă testez obsesiv, cu gândul că oricum nu am scăpare și ma uit resemnată în jurul meu – lumea e din ce în ce mai tristă, mai singură și mai săracă”, a mai scris avocatul Eliza Ene-Corbeanu care încheie:

„E 8,45, sala de judecată e plină ochi, ne respirăm aerul unul altuia, iar distanțate ne sunt doar gândurile. Miroase a spirt, a gel dezinfectant, a șervețele umede și a ploaie…Late edit, ora 9,35: – Liniște în sală, ca să nu mai zic că distanțarea e praf! Suntem vai de capul nostru, zise judecătorul. Și are dreptate!”.